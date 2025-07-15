  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Чешме
  4. Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме

Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме

Чешме, Турция
от
$1,08 млн
;
46
Оставить заявку
ID: 27802
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Чешме

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с панорамным видом на море в комплексе в Чешме, Измир

Чешме, расположенный в западной части Турции, известен как популярное место для отдыха, славящееся своим чистым воздухом и пляжами, удостоенными голубого флага. Благодаря своей природной красоте, многочисленным ресторанам, уникальной кухне, яхтенной пристани, а также богатому историческому и архитектурному наследию, Чешме является одним из самых престижных и роскошных курортных районов страны.

Этот уникальный проект создан для того, чтобы соединить лучшие моменты жизни с бескрайними просторами моря. Он предлагает совершенно новое жилое пространство, где можно насладиться великолепием Чешме. В этом проекте вы сможете ощущать комфорт современной жизни в окружении природы. Проект не только эстетичен, но и является примером функциональности и удобства. Уникальный дизайн квартир позволяет создать многоуровневую структуру, которая идеально соответствует естественному уклону земли. Такая планировка обеспечивает каждой квартире прямой вид на море.

Квартиры в Измире с видом на море находятся на побережье, всего в 3 км от пристани для яхт, ресторанов, магазинов и аптек, в 4 км от больницы, в 19 км от центра серфинга Alaçatı Port и в 86 км от аэропорта Аднана Мендереса.

Комплекс построен на площади 16 850 м² и включает в себя дуплексы на уровне сада и стандартные квартиры на верхнем этаже. На территории проекта есть открытые и отдельные парковки, спортивные и развлекательные площадки, общие бассейны, турецкая баня, сауна, кафе, бар у бассейна, лобби и ресепшен. Дополнительные удобства включают генератор, резервуар для воды, круглосуточную охрану и камеры видеонаблюдения.

Квартиры состоят из гостиной, кухни открытой планировки, спален, ванной комнаты, балкона, террасы и садовой террасы. Они оснащены стальной входной дверью, окнами с алюминиевым профилем, теплоизоляционными окнами, полами из керамической плитки и ламината, лакированными кухонными шкафами и межкомнатными дверями, системой «умный дом», электрическими жалюзи и кондиционером на обогрев и охлаждение.


ADB-00107

Местонахождение на карте

Чешме, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Миляс, Турция
от
$805,023
Многоквартирный жилой дом Istanbul Atasehir Apartment Complex
Аташехир, Турция
от
$345,077
Многоквартирный жилой дом ПРЕСТИЖНЫЙ ПРОЕКТ В ШИШЛИ
Шишли, Турция
от
$453,000
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Урла, Турция
от
$2,38 млн
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция
, Турция
от
$2,62 млн
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Чешме, Турция
от
$1,08 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Показать все Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Махмутлар, Турция
от
$191,124
Вашему вниманию предлагается светлые просторные апартаменты в комплексе, расположенном всего в  250 метрах от пляжа и в 50 метрах от самой знаменитой улицы Махмутлара - Барборос, которая является одной из самых популярных среди туристов. В пешей доступности от комплекса расположены: магазины…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Многоквартирный жилой дом Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Многоквартирный жилой дом Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Многоквартирный жилой дом Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Многоквартирный жилой дом Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Многоквартирный жилой дом Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Газиосманпаша, Турция
от
$49,532
Почему это свойство؟ Расположение проекта является отличительным в центре Газиосманпасы, так как это один из самых красивых регионов Стамбула, который переживает постоянный рост и развитие. Проект окружен торговыми центрами и торговыми центрами, помимо близости к нескольким туристическим до…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Умрание, Турция
от
$415,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Это уникальный и единственный проект с такой концепцией, предлагающий новый образ жизни, одновременно комфортный и связанный с природой, расположенный в популярном районе Умрание рядом с финансовом центром Стамбула. Проект расположенный на площади 23.000 м2, где 70% занимает зеленая терри…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации