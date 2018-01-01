Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция

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HP11 Edirne Lala Paşa City - новый жилой комплекс вдали от городской суеты. Окружен современной архитектурой и естественной природой.
Комплекс расположен на территории 1 400 кв.м. В 15 минутах от центра Эдирне и в 3 минутах от центра Лалапаша.
Жилой комплекс представляет квартиры современной планировкой 1+1 одна спальня и гостиная. Площадью 63 кв.м. С открытыми балконами и панорамным видом на город.
В комплексе находится 20 магазинов и 24 квартир. Также в комплексе у каждого собственника есть свое парковочное место.
Инфраструктура:
- Магазины;
- Бассейн;
- Фитнес-центр;
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Отделения банка;
- Салон красоты.
HP11 Edirne Lala Paşa City - это идеально решение для постоянного проживания и инвестиций!
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
FLOWER - новый жилой комплекс, расположенный в полюбившемся всеми районе Алании - Махмутлар.
Основным приоритетом проекта является непосредственная близость к морю, всего 150 м. В одночасье вся развитая инфраструктура города расположена в шаговой доступности.
В комплексе предусмотрена вся инфраструктура для максимально комфортного проживания и отдыха:
- Бассейн;
- Детская площадка;
- Охрана;
- Сад;
- Сауна;
- Фитнес зал;
- Хаммам;
- Электрогенератор.
Расположение:
- 150 м до моря;
- 11 км до центра Алании;
- 27 км до аэропорта Газипаша;
- 135 км до аэропорта Анталии.
Представляем вашему вниманию новый комплекс в одном из самых популярных районов Аланьи, расположенный на площади 12 000 м². Местоположение данного проекта является большим преимуществом как для инвесторов, так и для собственников квартир в данном комплексе, так как комплекс находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа, рынка, ресторанов, школ, и остановок общественного транспорта. Комплекс будет состоять из 7 пятиэтажных жилых блоков, 178 квартир различной планировки. Типы квартир на продажу: Двухкомнатные квартиры 48-52 кв.м. 2-х комнатные квартиры 72 кв.м. Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями и садом площадью 103 кв.м. Двухуровневые апартаменты в пентхаусе с 2 спальнями площадью 97 кв.м. Двухуровневые апартаменты с 3 спальнями и садом площадью 169 кв.м. Двухуровневые апартаменты в пентхаусе с 4 спальнями Расстояние от инфраструктуры Расстояние до центра Аланьи: 5 км. Расстояние до моря: 400 м. Расстояние до аэропорта Газипаша: 35 км. Расстояние до аэропорта Анталии: 133 км. Расстояние до рынка Оба базара в среду: 3 км. При первоначальном взносе 30% возможна рассрочка на срок до 30 месяцев. Начало строительства : 09.2021 Окончание строительства: 12.2023