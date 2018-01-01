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  3. Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция

Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция

Cesme, Турция
от
€943,000
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12
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О комплексе

Резиденция располагает парковкой, бассейнами, садами, детскими площадками, фитнес-центром, спа.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со школой, детским садом, супермаркетом, больницей.

  • Пляж - 300 метров
  • Больница - 6 км
  • Порт - 9 км
Местонахождение новостройки
Cesme, Турция

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Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Cesme, Турция
от
€943,000
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