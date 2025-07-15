  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Konak
  4. Квартира в новостройке Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак

Квартира в новостройке Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак

Konak, Турция
от
$1,99 млн
;
23
Оставить заявку
ID: 27759
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Konak
  • Метро
    Çankaya (~ 900 м)
  • Метро
    Konak (~ 200 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    35

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак

Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы, передвигаться по району удобно и быстро. В последние годы Конак активно развивается: рост числа современных высотных зданий делает его привлекательным направлением для инвестиций. Район также расположен на возвышенности, что обеспечивает живописные виды на море и городскую панораму.

Квартиры в Измире находятся в 200 м от метро, ж/д и автобусных остановок, в 250 м от моря, в 450 м от торгового центра, в 2 км от площади Алсанджак и парка культуры, в 3 км от прибрежного парка Кордон, в 20 км от аэропорта Аднана Мендереса и в 50 км от пляжей Урла.

Всего в 35-этажном проекте находится 357 квартир. Общая территория комплекса включает крытый и открытый бассейны, лобби, ресепшн, тренажерный зал, офисы, кафе, парковку, отдельную парковку для гостей и круглосуточную службу безопасности. Также имеются камеры видеонаблюдения и зарядные станции для электромобилей.

В квартирах есть кухни открытой планировки, балконы и ванные комнаты. Они оборудованы душевыми кабинами, индивидуальными шкафами для ванной и кухни, встроенной кухонной техникой из 4 предметов и системой «умный дом».


ADB-00123

Местонахождение на карте

Konak, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Урла, Турция
от
$2,22 млн
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и детской площадкой, Оба, Турция
Оба, Турция
от
$495,229
Жилой комплекс RİO
Elvanli, Турция
от
$41,605
Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$817,757
Жилой комплекс Комплекс вилл в спокойном районе, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$746,128
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Konak, Турция
от
$1,99 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Башискеле, Турция
от
$113,272
Резиденция располагает сауной и турецкой баней, тренажерным залом, крытым и открытым бассейнами, крытой парковкой, кафе, детскими площадками. Окончание строительства - 30.06.2025. Расположение и объекты поблизости Торговый центр - 10 минут Больницы - 10 минут Озеро Сапанджа - 30 минут Горн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$691,413
Жилой комплекс рядом с пристанью для яхт включает апартаменты с 2-5 спальнями, террасы с панорамным видом на море, просторные озелененные участки с пальмами, местами для отдыха и водными объектами. Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с берегов…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Показать все Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Акдениз, Турция
от
$38,049
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 13
Проект No:115 Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии! Представляем вам наши уникальные квартиры, идеально расположенные в непосредственной близости от морского побережья. Кваритры: 1+0 с площадью 34м2(брутто) от 36.000€ 50% предоплата, оставш…
Агентство
Deep Gayrimenkul
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации