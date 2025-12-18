Апарт-отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!

Хотите получать пассивный доход в долларах без хлопот? Ваш шанс — апартаменты TRYP by Wyndham в Измире!

Став владельцем отельного номера в Турции, Вам не нужно ничего делать, всё за Вас делает мировой бренд Wyndham Hotels. Вы просто получаете доход — каждый месяц, в долларах, на карту.

Доход до 14% годовых от инвестиций и бонус инвесторам в виде ежемесячной выплаты!

Варианты покупки: 1​/4, 1/2​ или целый юнит.

Цены:

от 39.150 USD за 1/4​ юнита

от 78.300 USD за 1/2​ юнита

от 152.200 USD за целый юнит

Условия: ПВ 50%, рассрочка на 12 месяцев.

Сдача объекта: март 2027 года.

Доходность и окупаемость:

Гарантированная: 6% годовых в USD на 7 лет (выплаты с 6-го месяца).

6% годовых в USD на 7 лет (выплаты с 6-го месяца). Фактическая: 12–14% годовых.

12–14% годовых. Окупаемость: 7–10 лет.

7–10 лет. Капитализация: 25–30%.

Ваши выгоды как инвестора:

Гарантированный доход в USD. Фиксированные выплаты каждый месяц в течение 7 лет — прописано в договоре + Rental Pool. Быстрый старт выплат. Первые поступления — через 6 месяцев после подписания договора. Низкий порог входа. 1​/4 номера — от 39.150 USD. Полное управление от Wyndham. Профессиональный менеджмент решает все вопросы: от поиска гостей до обслуживания. Освобождение от налогов. Не платите налог на недвижимость. Нулевые комиссии. Никаких отчислений агентам.

Почему Wyndham?

Wyndham Hotels & Resorts — мировой лидер гостиничного бизнеса:

более 9200 отелей в 95 странах;

свыше 112 млн гостей ежегодно;

25 брендов, включая премиальный TRYP by Wyndham.

Вы инвестируете не просто в недвижимость, а в проверенную бизнес‑модель под управлением международного оператора.



Локация: центр возможностей

Апарт‑отель расположен в районе Борнова (Измир) — это:

сердце третьего мегаполиса Турции;

близость к торговому порту;

соседство с крупнейшим выставочным центром Fuar Izmir (высокий турпоток);

рядом — первый в Турции ТЦ Point Bornova с раздвижной крышей.

Итог:

Это не просто покупка недвижимости — это готовый пассивный бизнес с прозрачными условиями, мировым брендом и гарантированным доходом в валюте. Станьте владельцем отельного номера в Измире уже сегодня!