Апарт-отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!

Хотите получать пассивный доход в долларах без хлопот? Ваш шанс — апартаменты TRYP by Wyndham в Измире!
Став владельцем отельного номера в Турции, Вам не нужно ничего делать, всё за Вас делает мировой бренд Wyndham Hotels. Вы просто получаете доход — каждый месяц, в долларах, на карту.
Доход до 14% годовых от инвестиций и бонус инвесторам в виде ежемесячной выплаты!
Варианты покупки: 1/4, 1/2 или целый юнит.
Цены:
Условия: ПВ 50%, рассрочка на 12 месяцев.
Сдача объекта: март 2027 года.
Доходность и окупаемость:
Ваши выгоды как инвестора:
Гарантированный доход в USD. Фиксированные выплаты каждый месяц в течение 7 лет — прописано в договоре + Rental Pool.
Быстрый старт выплат. Первые поступления — через 6 месяцев после подписания договора.
Низкий порог входа. 1/4 номера — от 39.150 USD.
Полное управление от Wyndham. Профессиональный менеджмент решает все вопросы: от поиска гостей до обслуживания.
Освобождение от налогов. Не платите налог на недвижимость.
Нулевые комиссии. Никаких отчислений агентам.
Почему Wyndham?
Wyndham Hotels & Resorts — мировой лидер гостиничного бизнеса:
Вы инвестируете не просто в недвижимость, а в проверенную бизнес‑модель под управлением международного оператора.
Локация: центр возможностей
Апарт‑отель расположен в районе Борнова (Измир) — это:
Итог:
Это не просто покупка недвижимости — это готовый пассивный бизнес с прозрачными условиями, мировым брендом и гарантированным доходом в валюте. Станьте владельцем отельного номера в Измире уже сегодня!