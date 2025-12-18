  1. Realting.com
  4. Апарт-отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!

Апарт-отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!

Борнова, Турция
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
Дата обновления: 07.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Борнова

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Хотите получать пассивный доход в долларах без хлопот? Ваш шанс — апартаменты TRYP by Wyndham в Измире!

Став владельцем отельного номера в Турции, Вам не нужно ничего делать, всё за Вас делает мировой бренд Wyndham Hotels. Вы просто получаете доход — каждый месяц, в долларах, на карту.

Доход до 14% годовых от инвестиций и бонус инвесторам в виде ежемесячной выплаты!

  • Варианты покупки: 1​/4, 1/2​ или целый юнит.

Цены:

  • от 39.150 USD за 1/4​ юнита
  • от 78.300 USD за 1/2​ юнита
  • от 152.200 USD за целый юнит

Условия: ПВ 50%, рассрочка на 12 месяцев.

Сдача объекта: март 2027  года.
Доходность и окупаемость:

  • Гарантированная: 6% годовых в USD на 7 лет (выплаты с 6-го месяца).
  • Фактическая: 12–14% годовых.
  • Окупаемость: 7–10 лет.
  • Капитализация: 25–30%.

Ваши выгоды как инвестора:

  1. Гарантированный доход в USD. Фиксированные выплаты каждый месяц в течение 7 лет — прописано в договоре + Rental Pool.

  2. Быстрый старт выплат. Первые поступления — через 6 месяцев после подписания договора.

  3. Низкий порог входа. 1​/4 номера — от 39.150 USD.

  4. Полное управление от Wyndham. Профессиональный менеджмент решает все вопросы: от поиска гостей до обслуживания.

  5. Освобождение от налогов. Не платите налог на недвижимость.

  6. Нулевые комиссии. Никаких отчислений агентам.

Почему Wyndham?

Wyndham Hotels & Resorts — мировой лидер гостиничного бизнеса:

  • более 9200 отелей в 95 странах;
  • свыше 112 млн гостей ежегодно;
  • 25 брендов, включая премиальный TRYP by Wyndham.

Вы инвестируете не просто в недвижимость, а в проверенную бизнес‑модель под управлением международного оператора.

Локация: центр возможностей

Апарт‑отель расположен в районе Борнова (Измир) — это:

  • сердце третьего мегаполиса Турции;
  • близость к торговому порту;
  • соседство с крупнейшим выставочным центром Fuar Izmir (высокий турпоток);
  • рядом — первый в Турции ТЦ Point Bornova с раздвижной крышей.

Итог:

Это не просто покупка недвижимости — это готовый пассивный бизнес с прозрачными условиями, мировым брендом и гарантированным доходом в валюте. Станьте владельцем отельного номера в Измире уже сегодня!

Борнова, Турция

