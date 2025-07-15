Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.

Цена от 1.155.000 EUR

Продаются роскошные, брендированные апартаменты и виллы с видом на море в Чешме на первой линии, с собственным пляжем и концепцией отеля и СПА в районе Илиджа.

Апартаменты и виллы являются частью комплекса Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel на прибрежном участке площадью 35 000 м2.

К продаже представлены квартиры типа - 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 площадью от 102 м2 до 1.300 м2, и 6 вилл-дуплексов типах - 4+1, 5+1 площадью от 328 м2 до 645 м2.

Это первый и последний проект роскошных резиденции и вилл на пляже Чешме Илиджа, самом престижном месте Турции, с его великолепным морем и потрясающим песчаным пляжем.

Проект с садом, общественными зонами и торговым центром предлагает вам лучшие услуги.



Инфраструктура:

Чистый частный песчаный пляж

Открытые бассейны

Солнечные террасы

Крытый бассейн с подогревом

Фитнес-центр

Паровые бани и Сауны

СПА процедуры

Рестораны, Кафе и Бары

Магазины

Услуги прачечной и уборки

Услуги консьержа

Круглосуточная стойка регистрации

Парковка с зарядными станциями

Охрана и камеры 24/7



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.