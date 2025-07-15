  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Чешме
  4. Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.

Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.

Чешме, Турция
от
$1,35 млн
BTC
16.0394692
ETH
840.6971588
USDT
1 333 185.3832883
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
Оставить заявку
ID: 27525
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Чешме

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Цена от 1.155.000 EUR

Продаются роскошные, брендированные апартаменты и виллы с видом на море в Чешме на первой линии, с собственным пляжем и концепцией отеля и СПА в районе Илиджа.

Апартаменты и виллы являются частью комплекса Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel на прибрежном участке площадью 35 000 м2.

К продаже представлены квартиры типа - 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 площадью от 102 м2 до 1.300 м2, и 6 вилл-дуплексов типах - 4+1, 5+1 площадью от 328 м2 до 645 м2.

Это первый и последний проект роскошных резиденции и вилл на пляже Чешме Илиджа, самом престижном месте Турции, с его великолепным морем и потрясающим песчаным пляжем.

Проект с садом, общественными зонами и торговым центром предлагает вам лучшие услуги.


Инфраструктура:

  • Чистый частный песчаный пляж
  • Открытые бассейны
  • Солнечные террасы
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Фитнес-центр
  • Паровые бани и Сауны
  • СПА процедуры
  • Рестораны, Кафе и Бары
  • Магазины
  • Услуги прачечной и уборки
  • Услуги консьержа
  • Круглосуточная стойка регистрации
  • Парковка с зарядными станциями
  • Охрана и камеры 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Чешме, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Шикарные апартаменты в 200 метрах от моря
Каргыджак, Турция
от
$144,143
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и теннисным кортом, 500 метров до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$111,863
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Kepez, Турция
от
$373,065
Жилой квартал Компактные апартаменты в Stay Suite Residence в Каргыджаке
Каргыджак, Турция
от
$124,924
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Каргыджак, Турция
от
$127,055
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Чешме, Турция
от
$1,35 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекёй, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекёй, Стамбул, Турция
Чекмекёй, Турция
от
$458,620
Проект в пешей доступности от станции метро и магазинов. На территории есть 13 блоков с квартирами и 60% озеленённого пространства. Просторные квартиры с 1-4 спальнями и балконами. В проекте кроме квартир есть большой парк, торговый центр, школы, кафе и рестораны, игровые и спортивные площад…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром рядом с центром Алании, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром рядом с центром Алании, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром рядом с центром Алании, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром рядом с центром Алании, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром рядом с центром Алании, Оба, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром рядом с центром Алании, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром рядом с центром Алании, Оба, Турция
Оба, Турция
от
$147,986
Предлагаются апартаменты панорамным видом на горы. Резиденция располагает бассейном, парковкой, сауной, фитнес-центром, детской площадкой и игровой комнатой, зоной барбекю. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Стальные двери Видеодомофон Подвесные потолк…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.
Показать все Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.
Махмутлар, Турция
от
$138,352
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1), площадью 115 м2 с застекленным балконом. Планировка: Отдельная кухня  Гостиная  2 Спальни  2 Ванные комнаты  Застекленный балкон  Yekta In + - жилой комплекс са всеми удобствами, находится в спокойном районе в курортном го…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации