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Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция

Konak, Турция
от
$319,006
18.05.2025
$319,006
17.05.2025
$317,830
16.05.2025
$318,042
14.05.2025
$320,602
13.05.2025
$317,183
11.05.2025
$316,499
10.05.2025
$317,556
09.05.2025
$314,977
08.05.2025
$313,832
07.05.2025
$314,915
14.04.2025
$519,548
13.04.2025
$519,854
12.04.2025
$521,788
11.04.2025
$533,584
10.04.2025
$535,758
09.04.2025
$538,446
08.04.2025
$538,112
06.04.2025
$538,431
05.04.2025
$533,526
04.04.2025
$540,652
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22163
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394135
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Konak
  • Город
    Измир
  • Метро
    Basmane (~ 200 м)
  • Метро
    Çankaya (~ 600 м)

О комплексе

Жилой комплекс представляет собой 50-этажное здание высотой 173 метра, включающее различные апартаменты с 1-4 спальнями. От знакового архитектурного понимания жилых помещений, от качества используемых материалов до элегантных деталей, отражающих тщательность разработки комплекса, все это обещает уникальный опыт проживания.

Инфраструктура комплекса:

  • зеленая зона
  • крытый и открытый бассейны
  • крытая и открытая парковка
  • тренажерный зал
  • круглосуточная охрана
  • сауна

План оплаты - 50% первый платёж, рассрочка на 24 месяца.

Преимущества

Отлично подойдёт как для самостоятельного проживания, так и для сдачи в долгосрочную аренду.

Расположение и объекты поблизости

Измир — третий по величине город в Турции, который считается самым современным. Он является крупным экономическим и культурным центром и городом университетов, где есть небоскрёбы, парки и широкие набережные. На территории Измира находился античный город Смирна, сохранилось множество исторических памятников — точек притяжения туристов со всего мира.

Недвижимость находится рядом со школой и детским садом, автобусными остановками, торговыми центрами и центром города.

  • Торговый центр - 4 минуты
  • Больница - 3 минуты
  • Побережье - 1 минута
  • Аэропорт - 20 минут

Местонахождение на карте

Konak, Турция

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Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$319,006
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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