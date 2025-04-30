Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция

Жилой комплекс представляет собой 50-этажное здание высотой 173 метра, включающее различные апартаменты с 1-4 спальнями. От знакового архитектурного понимания жилых помещений, от качества используемых материалов до элегантных деталей, отражающих тщательность разработки комплекса, все это обещает уникальный опыт проживания.

Инфраструктура комплекса:

зеленая зона

крытый и открытый бассейны

крытая и открытая парковка

тренажерный зал

круглосуточная охрана

сауна

План оплаты - 50% первый платёж, рассрочка на 24 месяца.

Преимущества

Отлично подойдёт как для самостоятельного проживания, так и для сдачи в долгосрочную аренду.

Расположение и объекты поблизости

Измир — третий по величине город в Турции, который считается самым современным. Он является крупным экономическим и культурным центром и городом университетов, где есть небоскрёбы, парки и широкие набережные. На территории Измира находился античный город Смирна, сохранилось множество исторических памятников — точек притяжения туристов со всего мира.

Недвижимость находится рядом со школой и детским садом, автобусными остановками, торговыми центрами и центром города.