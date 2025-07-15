  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Konak
  4. Квартира в новостройке Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро

Квартира в новостройке Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро

Konak, Турция
от
$851,136
;
41
Оставить заявку
ID: 27921
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Konak
  • Метро
    Çankaya (~ 900 м)
  • Метро
    Konak (~ 200 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    32

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в жилом доме в Измире, Конак, рядом с метро и морем

Конак известен как финансовый центр Измира с его оживленной коммерческой деятельностью и центральным расположением. Благодаря столь удобной локации и развитой транспортной сети, Конак обеспечивает легкий доступ в любую точку города. В этом районе также расположены остановки общественного транспорта: метро, трамвая, поезда и автобуса.

Престижные квартиры в Измире, Конак, находятся в комплексе, построенном в 200 м от моря (напрямую по карте), в 300 м от остановок метро, поезда и автобуса, в 400 м от торговых центров, в 2 км от площади Алсанджак и Кюльтюрпарка, в 3 км от пляжа Кордон, в 20 км от аэропорта Аднан Мендерес и в 50 км от пляжей Урлы.

Шикарные квартиры расположены в 32-этажном жилом доме, состоящем из 160 квартир. В резиденции предусмотрены такие удобства и услуги, как крытый и открытый бассейны, лобби, рецепция, сауна, парная, тренажерный зал, кинозал, кафетерии, площадки для барбекю, крытые и открытые игровые зоны для детей, крытая парковка, парковка для гостей, круглосуточная охрана и камеры наблюдения.

Просторные и практичные квартиры спроектированы с кухней отдельной или открытой планировки. В квартирах также предусмотрены просторные балконы, ванные комнаты, душевые кабины, дизайнерские шкафы для кухонь и ванных комнат, встроенная кухонная техника, биометрические входные замки (по отпечатку пальца), интеллектуальные системы безопасности, окна ПВХ, полы из ламината и керамической плитки.


ADB-00013

Местонахождение на карте

Konak, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресторанами, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$491,450
Жилой комплекс ILKEM DIAMOND
Мезитли, Турция
от
$188,799
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$264,627
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$535,222
Жилой комплекс Резиденция с садом и зонами коворкинга напротив станции метро, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$231,797
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Konak, Турция
от
$851,136
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Яйлалы, Турция
от
$140,940
Зачем покупать эту квартиру в Алании, Кестель?- Квартиры на первой линии - Современный дизайн экстерьера и интерьера - Место расположения; Рядом с социальными удобствами и магазинами   Эта недвижимость с видом на море расположена в Кестеле, Алания, рядом с пляжем и местными удобствами, таким…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Комплекс апартаментов комфорт-класса в районе Тосмур, Алании
Жилой квартал Комплекс апартаментов комфорт-класса в районе Тосмур, Алании
Жилой квартал Комплекс апартаментов комфорт-класса в районе Тосмур, Алании
Жилой квартал Комплекс апартаментов комфорт-класса в районе Тосмур, Алании
Жилой квартал Комплекс апартаментов комфорт-класса в районе Тосмур, Алании
Показать все Жилой квартал Комплекс апартаментов комфорт-класса в районе Тосмур, Алании
Жилой квартал Комплекс апартаментов комфорт-класса в районе Тосмур, Алании
Оба, Турция
от
$258,390
Настоящий комплекс для современных людей должен быть живым, безопасным, привлекательным, устойчиво развивающимся. Данный комплекс подарит своим жильцам настоящий уют и сделает его максимально доступным. Расположенный в тихом районе Алании, проект был создан для людей, ценящих комфорт и споко…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Anthill Fraser Residences
Жилой комплекс Anthill Fraser Residences
Жилой комплекс Anthill Fraser Residences
Жилой комплекс Anthill Fraser Residences
Жилой комплекс Anthill Fraser Residences
Показать все Жилой комплекс Anthill Fraser Residences
Жилой комплекс Anthill Fraser Residences
Шишли, Турция
от
$430,282
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 54
Гостеприимство Фрейзера теперь в центре Метрополя!!! Отель Anthill Bomonti Residence расположен в самом центральном районе Стамбула, в Бомонти, с высочайшим качеством отделки и управления объектами. С качеством Fraser Place и превосходством вы можете наслаждаться жизнью в центре города с ве…
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации