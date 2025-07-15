Квартира в новостройке Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро

Квартиры в жилом доме в Измире, Конак, рядом с метро и морем

Конак известен как финансовый центр Измира с его оживленной коммерческой деятельностью и центральным расположением. Благодаря столь удобной локации и развитой транспортной сети, Конак обеспечивает легкий доступ в любую точку города. В этом районе также расположены остановки общественного транспорта: метро, трамвая, поезда и автобуса.

Престижные квартиры в Измире, Конак, находятся в комплексе, построенном в 200 м от моря (напрямую по карте), в 300 м от остановок метро, поезда и автобуса, в 400 м от торговых центров, в 2 км от площади Алсанджак и Кюльтюрпарка, в 3 км от пляжа Кордон, в 20 км от аэропорта Аднан Мендерес и в 50 км от пляжей Урлы.

Шикарные квартиры расположены в 32-этажном жилом доме, состоящем из 160 квартир. В резиденции предусмотрены такие удобства и услуги, как крытый и открытый бассейны, лобби, рецепция, сауна, парная, тренажерный зал, кинозал, кафетерии, площадки для барбекю, крытые и открытые игровые зоны для детей, крытая парковка, парковка для гостей, круглосуточная охрана и камеры наблюдения.

Просторные и практичные квартиры спроектированы с кухней отдельной или открытой планировки. В квартирах также предусмотрены просторные балконы, ванные комнаты, душевые кабины, дизайнерские шкафы для кухонь и ванных комнат, встроенная кухонная техника, биометрические входные замки (по отпечатку пальца), интеллектуальные системы безопасности, окна ПВХ, полы из ламината и керамической плитки.

ADB-00013