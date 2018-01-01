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Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция

30 Agustos Mahallesi, Турция
от
€309,369
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О комплексе

Предлагаются квартиры с балконами.

Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, фитнес-залом, сауной, парной и турецкой баней.

Окончание строительства - август 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Резиденция находится рядом с остановками общественного транспорта, бизнес-центрами, образовательными и медицинскими учреждениями, в 2 минутах от автомагистрали.

Местонахождение новостройки
30 Agustos Mahallesi, Турция

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Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
30 Agustos Mahallesi, Турция
от
€309,369
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