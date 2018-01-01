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Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция

Konak, Турция
от
€424,895
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О комплексе

Предлагаются квартиры с панорамным видом на море.

Резиденция располагает зелеными зонами, зонами отдыха, крытыми и открытыми бассейнами, кафе, фитнес-центром, спа, кинотеатром, детскими площадками, конференц-залом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с остановками общественного транспорта и больницей, в 720 метрах от моря.

Местонахождение новостройки
Konak, Турция

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Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Konak, Турция
от
€424,895
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Агентство: Basic Apartment Real Estate
Мы рады представить Вам новый жилой комплекс строительство которого начнется в июле этого года. Комплекс будет располагаться на участке 2155 м², состоять из 1 жилого блока и 45 квартир различной планировки. В пешей доступности от комплекса будет находиться вся городская инфраструктура, магазины, аптеки, супермаркеты, рестораны и многое другое. Так же на территории проекта предусмотрена развитая инфраструктура, для комфортного проживания жильцов и гостей комплекса.    1+1 (45м2) 2+1 (65м2) 3+1 (115м2) Дуплекс на первом этаже (120м2) Дуплекс пентхаус 4+1 (145м2)    Открытый бассейн Крытый бассейн Фитнес Сауна Аквапарк Баскетбольная площадка Кафе Бар у бассейна Детская площадка Лифт Парковка Консьерж Генератор Начало строительства: 07.2022 Окончание строительства: 07.2023
Жилой комплекс The Queen Collection
Жилой комплекс The Queen Collection
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от
€197,000
Площадь 50–101 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки! The Queen Collection - новый комплекс от застройщика KA Collection. Комплекс имеет уникальную 8-этажную архитектуру. Проект включает в себя широкий выбор планировок квартир, некоторые из которых имеют частные террасы. На территории достаточно развитая инфраструктура. Комплекс The Queen Collection имеет собственный песчаный пляж в районе Лара и бесплатный трансфер до пляжа, международного аэропорта Анталии и торгового центра Анталии, аутлет-центра Deepo, торгового центра Agora и Ikea! На территории комплекса: - Лобби - Ресепшн - Крытая Парковка - Открытая парковка - Универсальное зарядное устройство для электромобилей - Открытый бассейн (для взрослых и детей) - Крытый бассейн - Спа (турецкая баня, сауна, фитнес, парная комната, соляная комната, массажные комнаты и VIP спа-комната) - Конференц-зал и библиотека - Солнечные панели (50% энергии, используемой в социальных сферах, будет производиться солнечными панелями). - Детские площадки (боулинг, бильярд, дартс, настольный футбол, Playstation, кинотеатр) - Бар у бассейна - Зона барбекю - Мини-клуб - Детская площадка - Аквапарк - Пешеходная дорожка - Бесплатный вход на пляж (VIP-карта) - Бесплатный трансфер (до пляжа, аэропорта и торговых центров) - ТВ и спутниковая система - 7/24 Системы безопасности и видеонаблюдения Также комплекс будет иметь консьерж сервис (химчистка, уборка квартир, мед. персонал, гостиничный сервис, прокат авто и тд). В каждой квартире: - Полы с подогревом - Электрический комбинированный котел (торговая марка Vaillant и аналоги) - Встроенная кухня (торговая марка Franke и аналоги) - Кондиционеры (бренд Mitsubishi и аналоги) - Система умный дом - Алюминиевые двери и окна - Шкафы для кухни, ванной комнаты и гардеробной (покрашены лаком) - Американская дверь (лаковая роспись) - Полы 60x120 Керамика или эквивалент - Душевая кабина - Стальная дверь Здание соответствует нормам землетрясения! Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!
Жилой комплекс ELITE PARK HURMA
Жилой комплекс ELITE PARK HURMA
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от
€190,000
Площадь 115–1 000 м²
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Агентство: DDA Real Estate
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