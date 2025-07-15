  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Konak
  4. Квартира в новостройке Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро

Квартира в новостройке Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро

Konak, Турция
от
$1,48 млн
;
41
ID: 27922
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Konak
  • Метро
    Çankaya (~ 900 м)
  • Метро
    Konak (~ 200 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    32

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в жилом доме в Измире, Конак, рядом с метро и морем

Конак известен как финансовый центр Измира с его оживленной коммерческой деятельностью и центральным расположением. Благодаря столь удобной локации и развитой транспортной сети, Конак обеспечивает легкий доступ в любую точку города. В этом районе также расположены остановки общественного транспорта: метро, трамвая, поезда и автобуса.

Престижные квартиры в Измире, Конак, находятся в комплексе, построенном в 200 м от моря (напрямую по карте), в 300 м от остановок метро, поезда и автобуса, в 400 м от торговых центров, в 2 км от площади Алсанджак и Кюльтюрпарка, в 3 км от пляжа Кордон, в 20 км от аэропорта Аднан Мендерес и в 50 км от пляжей Урлы.

Шикарные квартиры расположены в 32-этажном жилом доме, состоящем из 160 квартир. В резиденции предусмотрены такие удобства и услуги, как крытый и открытый бассейны, лобби, рецепция, сауна, парная, тренажерный зал, кинозал, кафетерии, площадки для барбекю, крытые и открытые игровые зоны для детей, крытая парковка, парковка для гостей, круглосуточная охрана и камеры наблюдения.

Просторные и практичные квартиры спроектированы с кухней отдельной или открытой планировки. В квартирах также предусмотрены просторные балконы, ванные комнаты, душевые кабины, дизайнерские шкафы для кухонь и ванных комнат, встроенная кухонная техника, биометрические входные замки (по отпечатку пальца), интеллектуальные системы безопасности, окна ПВХ, полы из ламината и керамической плитки.


ADB-00013

Местонахождение на карте

Konak, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Konak, Турция
от
$1,48 млн
