Квартира в новостройке Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме

Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме

Чешме, Турция
от
$824,060
;
39
ID: 27671
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Чешме

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2025
    2025
  • Количество этажей
    3
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры у моря в Чешме с развитой инфраструктурой

Чешме — престижный курорт на западе Измира, известный своими чистыми пляжами с Голубым флагом, свежим воздухом и живописной природой. Здесь вы найдете знаменитые рестораны, уникальную эгейскую кухню, пристань для яхт, уютные улочки с историческим шармом и современную архитектуру. Это один из самых популярных районов для отдыха и жизни в Турции.

Квартиры на продажу в Измире находятся всего в 200 метрах от рынка, в 1,2 км от ресторанов, в 1,5 км от пляжа, в 10 км от пристани для яхт, в 6 км от больницы, в 11 км от центра серфинга Alaçatı Port и в 85 км от аэропорта имени Аднана Мендереса.

Жилой комплекс расположен на участке площадью 15 650 м² и включает 8 блоков и 132 квартиры в общей сложности. В продаже есть варианты с 1, 2, 2,5 и 3 спальнями, с просторными балконами или террасами на первом этаже с выходом в сад. В комплексе предусмотрены крытая и открытая парковка, зарядные станции для электромобилей, спортивные площадки, зоны отдыха, бассейны, террасы для загара, турецкая баня, сауна, паровая, кафе, лобби, генератор, резервуар для воды, круглосуточная охрана, клининговые и технические службы, услуги садовника и конференц-залы.

Планировка квартир включает гостиную с открытой кухней, спальни, ванные комнаты, кладовые, балконы или садовые террасы. Внутренняя отделка выполнена с использованием современных материалов: стальные входные двери, окна с алюминиевыми рамами и двойным остеклением, покрытие пола из ламината и керамической плитки, лакированные кухонные фасады и двери. В квартирах установлены системы «умный дом» и кондиционеры для отопления и охлаждения.


ADB-00148

Местонахождение на карте

Чешме, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
