  2. Турция
  3. Konak
  4. Квартира в новостройке Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак

Квартира в новостройке Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак

Konak, Турция
$379,067
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Konak
  • Метро
    Çankaya (~ 900 м)
  • Метро
    Konak (~ 200 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    35

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак

Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы, передвигаться по району удобно и быстро. В последние годы Конак активно развивается: рост числа современных высотных зданий делает его привлекательным направлением для инвестиций. Район также расположен на возвышенности, что обеспечивает живописные виды на море и городскую панораму.

Квартиры в Измире находятся в 200 м от метро, ж/д и автобусных остановок, в 250 м от моря, в 450 м от торгового центра, в 2 км от площади Алсанджак и парка культуры, в 3 км от прибрежного парка Кордон, в 20 км от аэропорта Аднана Мендереса и в 50 км от пляжей Урла.

Всего в 35-этажном проекте находится 357 квартир. Общая территория комплекса включает крытый и открытый бассейны, лобби, ресепшн, тренажерный зал, офисы, кафе, парковку, отдельную парковку для гостей и круглосуточную службу безопасности. Также имеются камеры видеонаблюдения и зарядные станции для электромобилей.

В квартирах есть кухни открытой планировки, балконы и ванные комнаты. Они оборудованы душевыми кабинами, индивидуальными шкафами для ванной и кухни, встроенной кухонной техникой из 4 предметов и системой «умный дом».


ADB-00123

Местонахождение на карте

Konak, Турция
