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Квартира в жилом комплексе в Кестеле
Кестель – самй веропезированний район Алании. Он находитя в 8 км за сток от центра Алании и состоит из 5-этажных комплексов с соственными териториам. Большая история Кешетеля народ в 700 м зони от береги Сремного мира, потому до.
На территории Кестеля н…
Предлагаются виллы с зелеными зонами, бассейнами, зонами барбекю, террасами и джакузи.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Гранитный пол
Кухонная мебель
Двойные стеклопакеты
Гранитные столешницы
Стальная входная дверь
Полы с подогревом
Расположение и объ…
Комплекс состоит из двух блоков, где есть 88 квартир с различными планировками:
Апартаменты с 1 спальней - 45 шт
Апартаменты с 2 спальнями - 34 шт
Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями - 9 шт
40% - возможность рассрочки до окончания строительства.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: ми…