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  4. Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция

Борнова, Турция
от
$209,584
14.04.2025
$208,666
13.04.2025
$208,788
12.04.2025
$209,565
11.04.2025
$214,303
10.04.2025
$215,176
09.04.2025
$216,255
08.04.2025
$216,122
06.04.2025
$216,250
05.04.2025
$214,280
04.04.2025
$217,142
03.04.2025
$219,549
02.04.2025
$219,089
01.04.2025
$218,593
30.03.2025
$217,924
29.03.2025
$219,550
28.03.2025
$220,352
27.03.2025
$219,580
26.03.2025
$219,443
25.03.2025
$218,691
24.03.2025
$217,944
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19650
ID новостройки на Realting
In CRM: 2371622
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Борнова

О комплексе

Резиденция располагает двумя бассейнами, ухоженной зеленой зоной, крытой парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 1 минута
  • Университет - 1 минута
  • Кольцевая дорога - 2 минуты
  • Конак - 10 минут
  • Аэропорт - 25 минут

Местонахождение на карте

Борнова, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Борнова, Турция
от
$209,584
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