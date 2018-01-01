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Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция

Эсеньюрт, Турция
от
€113,407
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15
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О комплексе

Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, саунами и турецкими банями, тренажерным залом, кафе.

Окончание строительства - 2025 года.

Особенности квартир
  • Полы с подогревом
  • Встроенные кухни
  • Мини-холодильник
  • Высокие потолки
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с аэропортом, парком, озером и детскими площадками.

Местонахождение новостройки
Эсеньюрт, Турция

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Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
€113,407
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