Квартира в новостройке Feza Park

Feza Park — современный жилой проект, расположенный в районе Башакшехир и занимающий площадь 10 507 м². Комплекс состоит из 4 малоэтажных корпусов, каждый высотой 4 этажа, и включает 55 жилых объектов. Проект предлагает роскошные квартиры с планировками 3+1, 4+1, 5+1, а также виллы формата 6+2. Завершение строительства запланировано на 1 апреля 2025 года, что делает комплекс отличным выбором для семей, ищущих спокойную и комфортную жизнь в окружении природы.
Feza Park предлагает развитую инфраструктуру, включающую крытый бассейн, фитнес-центр, турецкий хаммам, сауну, прогулочные дорожки, а также открытые и крытые парковочные места. Комплекс расположен всего в 700 метрах от станции метро, рядом с такими важными объектами, как Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Mall of Istanbul и парк Millet Bahçesi, обеспечивая удобный и комфортный образ жизни.
Преимущества проекта:
Стратегическое расположение в районе Башакшехир, рядом с транспортными узлами и необходимой инфраструктурой.
Малоэтажная застройка, идеально подходящая для семейного проживания.
Широкий выбор недвижимости: квартиры и просторные виллы.
Развитая инфраструктура: фитнес-центр, турецкий хаммам и другие удобства.
Близость к линии метро M3 и другим видам общественного транспорта.
Всего 20 минут до Международного аэропорта Стамбула.
Рядом с крупными торговыми центрами, включая Mall of Istanbul и Olympia Mall.
В окружении парков и зелёных зон, таких как Millet Bahçesi.
Поблизости расположены престижные учебные заведения, включая Университет Ибн Хальдуна.
Спокойная и комфортная атмосфера с полной инфраструктурой для повседневной жизни.