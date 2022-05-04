Квартира в новостройке Feza Park

Feza Park — современный жилой проект, расположенный в районе Башакшехир и занимающий площадь 10 507 м². Комплекс состоит из 4 малоэтажных корпусов, каждый высотой 4 этажа, и включает 55 жилых объектов. Проект предлагает роскошные квартиры с планировками 3+1, 4+1, 5+1, а также виллы формата 6+2. Завершение строительства запланировано на 1 апреля 2025 года, что делает комплекс отличным выбором для семей, ищущих спокойную и комфортную жизнь в окружении природы.

Feza Park предлагает развитую инфраструктуру, включающую крытый бассейн, фитнес-центр, турецкий хаммам, сауну, прогулочные дорожки, а также открытые и крытые парковочные места. Комплекс расположен всего в 700 метрах от станции метро, рядом с такими важными объектами, как Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Mall of Istanbul и парк Millet Bahçesi, обеспечивая удобный и комфортный образ жизни.

Преимущества проекта: