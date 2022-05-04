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Квартира в новостройке Feza Park

Башакшехир, Турция
Цена по запросу
;
11
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ID: 38193
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Feza Park — современный жилой проект, расположенный в районе Башакшехир и занимающий площадь 10 507 м². Комплекс состоит из 4 малоэтажных корпусов, каждый высотой 4 этажа, и включает 55 жилых объектов. Проект предлагает роскошные квартиры с планировками 3+1, 4+1, 5+1, а также виллы формата 6+2. Завершение строительства запланировано на 1 апреля 2025 года, что делает комплекс отличным выбором для семей, ищущих спокойную и комфортную жизнь в окружении природы.

Feza Park предлагает развитую инфраструктуру, включающую крытый бассейн, фитнес-центр, турецкий хаммам, сауну, прогулочные дорожки, а также открытые и крытые парковочные места. Комплекс расположен всего в 700 метрах от станции метро, рядом с такими важными объектами, как Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Mall of Istanbul и парк Millet Bahçesi, обеспечивая удобный и комфортный образ жизни.

Преимущества проекта:

  • Стратегическое расположение в районе Башакшехир, рядом с транспортными узлами и необходимой инфраструктурой.

  • Малоэтажная застройка, идеально подходящая для семейного проживания.

  • Широкий выбор недвижимости: квартиры и просторные виллы.

  • Развитая инфраструктура: фитнес-центр, турецкий хаммам и другие удобства.

  • Близость к линии метро M3 и другим видам общественного транспорта.

  • Всего 20 минут до Международного аэропорта Стамбула.

  • Рядом с крупными торговыми центрами, включая Mall of Istanbul и Olympia Mall.

  • В окружении парков и зелёных зон, таких как Millet Bahçesi.

  • Поблизости расположены престижные учебные заведения, включая Университет Ибн Хальдуна.

  • Спокойная и комфортная атмосфера с полной инфраструктурой для повседневной жизни.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция
Образование
Продуктовые магазины

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Feza Park
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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