Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027

Бейоглу, Турция

Почему это свойство؟ Проект расположен в знаменитом районе Сисли, в центре европейского Стамбула. Комплекс включает в себя коммерческие офисы и квартиры разных областей и стилей, с садами и балконами. Он находится недалеко от самых важных объектов и учреждений, особенно в непосредственной б…