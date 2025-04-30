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Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027

Башакшехир, Турция
от
$270,000
;
6 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 23342
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    21

О комплексе

Общая площадь проекта составляет 68.200 м2, а строительная площадь — 395.000 м2… Проект включает 15 блоков, 2482 жилых дома и 17 коммерческих площадей. В каждом блоке два разных типа жилья: функциональный 2+1 и комфортный 3+1.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 130.0
Цена за м², USD 2,077
Цена квартиры, USD 270,000
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 160.0
Цена за м², USD 2,656
Цена квартиры, USD 425,000

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция

Видеообзор жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027

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Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Башакшехир, Турция
от
$270,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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