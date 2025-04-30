Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027

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Общая площадь проекта составляет 68.200 м2, а строительная площадь — 395.000 м2… Проект включает 15 блоков, 2482 жилых дома и 17 коммерческих площадей. В каждом блоке два разных типа жилья: функциональный 2+1 и комфортный 3+1.
Предлагаются элитные апартаменты с саунами и хамамами.
Некоторые квартиры имеют собственные сады и бассейны.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, прудами, зонами отдыха, фитнес-центром, волейбольными и баскетбольными площадками, …
Почему это свойство؟
Проект расположен в знаменитом районе Сисли, в центре европейского Стамбула.
Комплекс включает в себя коммерческие офисы и квартиры разных областей и стилей, с садами и балконами.
Он находится недалеко от самых важных объектов и учреждений, особенно в непосредственной б…