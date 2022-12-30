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Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€378,012
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16
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О комплексе

Проект состоит из 453 квартир и 47 коммерческих единиц. Есть возможность выбора между различными планировками. Квартиры с 1-4 спальнями.

В дополнение к апартаментам, в проекте есть полный доступ ко всем удобствам: бассейны, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, спортивные площадки, кафе, мечеть, детская площадка, СПА-зона.

Установлена система "умного дома".

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс находится в районе Башакшехир на европейской стороне Стамбула, рядом с новой городской больницей и Ботаническим парком, в окружении зелени.

Расстояние до некоторых объектов:

  • Городская больница Башакшехира: 1 мин.
  • Ботанический парк: 1 мин.
  • Университет Ибн Халдуна: 5 мин.
  • Торговый центр Стамбула: 5 мин.
  • Аэропорт Стамбула: 15 мин.
  • Площадь Таксим: 25 мин.
  • Маслак: 20 мин.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€378,012
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