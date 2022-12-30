Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция

Проект состоит из 453 квартир и 47 коммерческих единиц. Есть возможность выбора между различными планировками. Квартиры с 1-4 спальнями.
В дополнение к апартаментам, в проекте есть полный доступ ко всем удобствам: бассейны, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, спортивные площадки, кафе, мечеть, детская площадка, СПА-зона.
Установлена система "умного дома".Расположение и объекты поблизости
Жилой комплекс находится в районе Башакшехир на европейской стороне Стамбула, рядом с новой городской больницей и Ботаническим парком, в окружении зелени.
Расстояние до некоторых объектов: