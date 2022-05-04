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Квартира в новостройке Tane Koru

Башакшехир, Турция
Цена по запросу
;
12
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ID: 38198
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Tane Koru — это современный жилой проект в районе Каяшехир (Kayaşehir), Башакшехир (Başakşehir) на европейской стороне Стамбула. Проект предлагает малоэтажную застройку, обширные зелёные территории и систему «умный дом» в одном из самых быстроразвивающихся районов города.

Tane Koru сочетает семейную концепцию, современные оздоровительные объекты и отличную транспортную доступность, обеспечивая спокойный образ жизни рядом со станциями метро, автомагистралями и аэропортом Стамбула.

10 преимуществ Tane Koru:

  1. Престижное расположение в районе Башакшехир (Каяшехир) на европейской стороне Стамбула.

  2. Удобная близость к станциям метро, автомагистралям, школам и торговым центрам.

  3. Малоэтажная горизонтальная архитектура, обеспечивающая высокий уровень приватности.

  4. Всего по две квартиры на каждом этаже в 10 жилых корпусах.

  5. Просторные квартиры планировок 2+1 и 3+1 с балконами.

  6. 75% территории отведено под зелёные зоны и ландшафтный дизайн.

  7. Технология «умный дом» с возможностью дистанционного управления различными функциями жилья.

  8. Оздоровительная инфраструктура: турецкий хаммам, сауна, паровая комната и фитнес-зал.

  9. Безопасный жилой комплекс, ориентированный на семьи, с детскими игровыми площадками.

  10. Высокий инвестиционный и арендный потенциал благодаря расположению в быстроразвивающемся районе.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Tane Koru
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
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