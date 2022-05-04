Квартира в новостройке Tane Koru

Tane Koru — это современный жилой проект в районе Каяшехир (Kayaşehir), Башакшехир (Başakşehir) на европейской стороне Стамбула. Проект предлагает малоэтажную застройку, обширные зелёные территории и систему «умный дом» в одном из самых быстроразвивающихся районов города.

Tane Koru сочетает семейную концепцию, современные оздоровительные объекты и отличную транспортную доступность, обеспечивая спокойный образ жизни рядом со станциями метро, автомагистралями и аэропортом Стамбула.

10 преимуществ Tane Koru: