Квартира в новостройке Tane Koru

Tane Koru — это современный жилой проект в районе Каяшехир (Kayaşehir), Башакшехир (Başakşehir) на европейской стороне Стамбула. Проект предлагает малоэтажную застройку, обширные зелёные территории и систему «умный дом» в одном из самых быстроразвивающихся районов города.
Tane Koru сочетает семейную концепцию, современные оздоровительные объекты и отличную транспортную доступность, обеспечивая спокойный образ жизни рядом со станциями метро, автомагистралями и аэропортом Стамбула.
10 преимуществ Tane Koru:
Престижное расположение в районе Башакшехир (Каяшехир) на европейской стороне Стамбула.
Удобная близость к станциям метро, автомагистралям, школам и торговым центрам.
Малоэтажная горизонтальная архитектура, обеспечивающая высокий уровень приватности.
Всего по две квартиры на каждом этаже в 10 жилых корпусах.
Просторные квартиры планировок 2+1 и 3+1 с балконами.
75% территории отведено под зелёные зоны и ландшафтный дизайн.
Технология «умный дом» с возможностью дистанционного управления различными функциями жилья.
Оздоровительная инфраструктура: турецкий хаммам, сауна, паровая комната и фитнес-зал.
Безопасный жилой комплекс, ориентированный на семьи, с детскими игровыми площадками.
Высокий инвестиционный и арендный потенциал благодаря расположению в быстроразвивающемся районе.