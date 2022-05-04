Квартира в новостройке Metro24 Başakşehir

Metro24 Başakşehir — современный жилой проект, расположенный в динамично развивающемся районе Башакшехир на европейской стороне Стамбула. Проект предлагает уникальные возможности как для комфортного проживания, так и для выгодных инвестиций.
Комплекс отличается выгодным расположением, обеспечивающим удобный доступ к различным видам общественного транспорта и всей необходимой городской инфраструктуре.
Благодаря современной архитектуре, гармонично сочетающей роскошь и природное окружение, проект создает спокойную атмосферу для жизни. Просторные зеленые зоны, разнообразие планировок квартир и развитая инфраструктура делают Metro24 Başakşehir идеальным выбором как для семей, так и для инвесторов.
Особенности проекта:
Стратегическое расположение всего в нескольких шагах от станции метро.
Просторные зеленые зоны, занимающие большую часть территории комплекса.
Всего 20 минут до Международного аэропорта Стамбула.
Современная спортивная инфраструктура, включая фитнес-центры и беговые дорожки.
Система «Умный дом» с возможностью полного дистанционного управления жильем.
Современная сейсмоустойчивая конструкция, выполненная с использованием передовых строительных технологий.
Близость к популярным торговым центрам, включая Mall of Istanbul.
Крытая парковка, обеспечивающая комфорт и безопасность жителей.
Комплексная система безопасности с круглосуточной охраной (24/7).