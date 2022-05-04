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Квартира в новостройке Metro24 Başakşehir

Башакшехир, Турция
Цена по запросу
;
9
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ID: 38191
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Metro24 Başakşehir — современный жилой проект, расположенный в динамично развивающемся районе Башакшехир на европейской стороне Стамбула. Проект предлагает уникальные возможности как для комфортного проживания, так и для выгодных инвестиций.

Комплекс отличается выгодным расположением, обеспечивающим удобный доступ к различным видам общественного транспорта и всей необходимой городской инфраструктуре.

Благодаря современной архитектуре, гармонично сочетающей роскошь и природное окружение, проект создает спокойную атмосферу для жизни. Просторные зеленые зоны, разнообразие планировок квартир и развитая инфраструктура делают Metro24 Başakşehir идеальным выбором как для семей, так и для инвесторов.

Особенности проекта:

  • Стратегическое расположение всего в нескольких шагах от станции метро.

  • Просторные зеленые зоны, занимающие большую часть территории комплекса.

  • Всего 20 минут до Международного аэропорта Стамбула.

  • Современная спортивная инфраструктура, включая фитнес-центры и беговые дорожки.

  • Система «Умный дом» с возможностью полного дистанционного управления жильем.

  • Современная сейсмоустойчивая конструкция, выполненная с использованием передовых строительных технологий.

  • Близость к популярным торговым центрам, включая Mall of Istanbul.

  • Крытая парковка, обеспечивающая комфорт и безопасность жителей.

  • Комплексная система безопасности с круглосуточной охраной (24/7).

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция
Образование
Продуктовые магазины

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Metro24 Başakşehir
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
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