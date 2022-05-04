Квартира в новостройке Metro24 Başakşehir

Metro24 Başakşehir — современный жилой проект, расположенный в динамично развивающемся районе Башакшехир на европейской стороне Стамбула. Проект предлагает уникальные возможности как для комфортного проживания, так и для выгодных инвестиций.

Комплекс отличается выгодным расположением, обеспечивающим удобный доступ к различным видам общественного транспорта и всей необходимой городской инфраструктуре.

Благодаря современной архитектуре, гармонично сочетающей роскошь и природное окружение, проект создает спокойную атмосферу для жизни. Просторные зеленые зоны, разнообразие планировок квартир и развитая инфраструктура делают Metro24 Başakşehir идеальным выбором как для семей, так и для инвесторов.

Особенности проекта: