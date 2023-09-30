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Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€314,816
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О комплексе

Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, тренажерным залом, баскетбольной площадкой, теннисным кортом, турецкой баней, пешеходными и велосипедными дорожками, кинотеатром под открытым небом, зелеными зонами, парковкой.

Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
  • Аэропорт Стамбула - 40 минут
  • Торговый центр - 5 минут
  • Больница - 5 минут
  • Школа - 1 минута
  • Канал Стамбул - 8 минут
  • Станция метро - 12 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€314,816
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