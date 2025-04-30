Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция

Смешанный проект с жилыми и коммерческими зонами на земельном участке площадью 68,200 м2 с ландшафтной зоной площадью 54,402 м2. Проект, имеющий большую зеленую зону, направлен на то, чтобы вывести на первый план общественную среду. Проект включает множество социальных зон, которые жители всех возрастов могут активно и пассивно использовать в течение дня. Игровые площадки для детей также включены в этот проект. В ландшафтном дизайне проекта на первый план выведены цвет, текстура, форма и запах растений, которые вы можете почувствовать при смене сезонов.

Комплекс имеет 17 коммерческих зон, чтобы вы могли легко удовлетворить свои повседневные потребности - продуктовые магазины, парикмахерские, химчистки, кафе и рестораны, отвечают вашим потребностям, создавая ощущение частного торгового центра и позволяя вам жить более удобной и комфортной жизнью.

Множество социальных объектов, таких как теннисные корты, бадминтонные, футбольные и баскетбольные площадки в проекте, предлагают динамичную и энергичную жизнь. Кроме того, такие детали, как детские игровые площадки, пешеходные дорожки и зоны отдыха, обеспечивают жителям комфортную и приятную жизнь.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в самом популярном месте Европейской стороны, Бахчешехир привлекает внимание своими развитыми транспортными сетями и близостью к деловым и торговым центрам. Бахчешехир, современный район, также выделяется своими культурными и развлекательными центрами. Бахчешехир держит жизнь на кончиках ваших пальцев благодаря своему расположению рядом с различными университетами, престижными торговыми центрами и медицинскими учреждениями.