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Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция

Башакшехир, Турция
от
$270,855
18.05.2025
$270,855
17.05.2025
$269,855
16.05.2025
$270,035
14.05.2025
$272,209
13.05.2025
$269,306
11.05.2025
$268,726
10.05.2025
$269,623
09.05.2025
$267,434
08.05.2025
$266,460
07.05.2025
$267,381
14.04.2025
$266,182
13.04.2025
$266,339
12.04.2025
$267,330
11.04.2025
$273,373
10.04.2025
$274,487
09.04.2025
$275,865
08.04.2025
$275,693
06.04.2025
$275,857
05.04.2025
$273,343
04.04.2025
$276,994
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22406
ID новостройки на Realting
In CRM: 2398407
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Смешанный проект с жилыми и коммерческими зонами на земельном участке площадью 68,200 м2 с ландшафтной зоной площадью 54,402 м2. Проект, имеющий большую зеленую зону, направлен на то, чтобы вывести на первый план общественную среду. Проект включает множество социальных зон, которые жители всех возрастов могут активно и пассивно использовать в течение дня. Игровые площадки для детей также включены в этот проект. В ландшафтном дизайне проекта на первый план выведены цвет, текстура, форма и запах растений, которые вы можете почувствовать при смене сезонов.

Комплекс имеет 17 коммерческих зон, чтобы вы могли легко удовлетворить свои повседневные потребности - продуктовые магазины, парикмахерские, химчистки, кафе и рестораны, отвечают вашим потребностям, создавая ощущение частного торгового центра и позволяя вам жить более удобной и комфортной жизнью.

Множество социальных объектов, таких как теннисные корты, бадминтонные, футбольные и баскетбольные площадки в проекте, предлагают динамичную и энергичную жизнь. Кроме того, такие детали, как детские игровые площадки, пешеходные дорожки и зоны отдыха, обеспечивают жителям комфортную и приятную жизнь.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в самом популярном месте Европейской стороны, Бахчешехир привлекает внимание своими развитыми транспортными сетями и близостью к деловым и торговым центрам. Бахчешехир, современный район, также выделяется своими культурными и развлекательными центрами. Бахчешехир держит жизнь на кончиках ваших пальцев благодаря своему расположению рядом с различными университетами, престижными торговыми центрами и медицинскими учреждениями.

  • Торговый центр Akbatı 2,5 км
  • Парк и пруд Бахчешехир 3,5 км
  • Больница LIV 3,5 км
  • Выставочный и конгресс-центр TUYAP 8,5 км
  • Автовокзал Бейликдюзю 9,5 км
  • Торговый центр Mall of İstanbul 16 км
  • Северное шоссе Мармара 28 км
  • Аэропорт Стамбула 45 км

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция

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Жилой комплекс Большой жилой комплекс в окружении зелени с удобной инфраструктурой, Башакшехир, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$270,855
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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