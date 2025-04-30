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  4. Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция

Башакшехир, Турция
от
$443,779
14.04.2025
$441,038
13.04.2025
$441,298
12.04.2025
$442,941
11.04.2025
$452,954
10.04.2025
$454,799
09.04.2025
$456,995
08.04.2025
$456,712
06.04.2025
$456,983
05.04.2025
$452,819
04.04.2025
$458,868
03.04.2025
$463,956
02.04.2025
$462,981
01.04.2025
$461,933
30.03.2025
$460,520
29.03.2025
$463,958
28.03.2025
$465,651
27.03.2025
$464,019
26.03.2025
$463,729
25.03.2025
$462,142
24.03.2025
$460,562
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18
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25096
ID новостройки на Realting
In CRM: 2425234
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Проект, расположенный в окружении природных ландшафтов, представляет собой современные и экологичные пространства, включающие 177 таунхаусов. Все дома предлагают стильный интерьер, элегантный ландшафтный дизайн и личный кусочек природы. Каждый таунхаус тщательно спроектирован, чтобы предоставить своим жильцам просторные интерьеры, залитые естественным светом, и роскошные удобства, отвечающие всем аспектам современной жизни.

Этот проект предлагает возможности для общения, уединения и развлечений с близкими. Особенности:

  • собственная парковка, двор, балконы и террасы в каждом доме
  • большой бассейн
  • детский бассейн
  • зона барбекю
  • детская площадка
  • спортивная площадка
  • зона для питомцев
  • затененные зоны отдыха
  • ухоженные сады
  • тренажерный зал
  • парная и сауна
  • конференц-зал

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Кондиционеры
  • Спутниковая антенна
  • Доступ в интернет
Расположение и объекты поблизости

Бахчешехир - это бурно развивающийся район на западе Стамбула, который сочетает современный образ жизни со спокойствием природы. Бахчешехир стал новым центром современности и роскоши, а также гармонизировал свои сообщества с природной красотой Стамбула. Центральный район расположен в европейской части города и находится в выгодном месте, связанном с некоторыми из самых современных и процветающих достопримечательностей Стамбула. Бахчешехир преуспел в строительстве крупнейшего медицинского города в Европе, став уважаемым местом для медицинского туризма со всего мира.

  • Парк - 9 минут
  • Школы - 10 минут
  • Железнодорожная станция - 10 минут
  • Торговый центр - 11 минут
  • Больница - 11 минут
  • Университет Стамбула - 17 минут
  • Аэропорт Стамбула - 40 минут

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция

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Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$443,779
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