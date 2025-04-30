Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция

Проект, расположенный в окружении природных ландшафтов, представляет собой современные и экологичные пространства, включающие 177 таунхаусов. Все дома предлагают стильный интерьер, элегантный ландшафтный дизайн и личный кусочек природы. Каждый таунхаус тщательно спроектирован, чтобы предоставить своим жильцам просторные интерьеры, залитые естественным светом, и роскошные удобства, отвечающие всем аспектам современной жизни.

Этот проект предлагает возможности для общения, уединения и развлечений с близкими. Особенности:

собственная парковка, двор, балконы и террасы в каждом доме

большой бассейн

детский бассейн

зона барбекю

детская площадка

спортивная площадка

зона для питомцев

затененные зоны отдыха

ухоженные сады

тренажерный зал

парная и сауна

конференц-зал

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Двойные стеклопакеты

Кондиционеры

Спутниковая антенна

Доступ в интернет

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Бахчешехир - это бурно развивающийся район на западе Стамбула, который сочетает современный образ жизни со спокойствием природы. Бахчешехир стал новым центром современности и роскоши, а также гармонизировал свои сообщества с природной красотой Стамбула. Центральный район расположен в европейской части города и находится в выгодном месте, связанном с некоторыми из самых современных и процветающих достопримечательностей Стамбула. Бахчешехир преуспел в строительстве крупнейшего медицинского города в Европе, став уважаемым местом для медицинского туризма со всего мира.