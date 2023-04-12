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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Квартиры
Купить квартиру в периферийная единица Салоники, Греция
Pylaia Municipal Unit
62
Municipal Unit of Evosmo
58
Municipality of Neapoli-Sykies
45
Agios Pavlos Municipal Unit
24
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
24
Neoi Epivates
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1 224 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Nea Plagia, Греция
1 ванных комнат
80 м²
€ 125,000
Квартира расположена в Неа Плагия, всего в 100 метрах от прекрасного широкого песчаного пляж…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
129 м²
4/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 129 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 129 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат
112 м²
€ 255,000
Код недвижимости: HPS3882 - Квартира на продажу в Терми Центре для € 255.000 . Это 112 кв. …
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 23 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 93,000
Продается квартира площадью 41 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается квартира площадью 33 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат
142 м²
9 Этаж
€ 550,000
Ipoloipo kentrou Thessalonikis ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Пл…
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
2 Количество комнат
73 м²
9 Этаж
€ 300,000
Ipoloipo kentrou Thessalonikis ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Пл…
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 138,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 215,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
6/1 Этаж
€ 260,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьм…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 148,000
Продается квартира площадью 71 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 125,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается квартира площадью 92 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат
140 м²
8 Этаж
€ 480,000
Ipoloipo kentrou Thessalonikis ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Пл…
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
2 Количество комнат
92 м²
7 Этаж
€ 320,000
Ipoloipo kentrou Thessalonikis ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Пл…
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат
122 м²
1 Этаж
€ 317,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 122 m2, 1-й э…
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
145 м²
5 Этаж
€ 395,000
Ano Toumpa ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 145 m2, 5…
Квартира 2 спальни
Kavallari, Греция
1 ванных комнат
2 Этаж
€ 190,000
Filiro ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 134 m2, 2-й этаж,…
Квартира 1 спальня
Sozopoli, Греция
1 ванных комнат
55 м²
€ 120,000
Апартаменты расположены в деревне Созополи, всего в 250 метрах от большого песчаного пляжа. …
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается квартира площадью 31 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 145,000
Продается квартира площадью 52 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
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Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция
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