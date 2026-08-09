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Квартиры-студии в периферийной единице Салоники, Греция

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Thermi
3
Thermaikos Municipality
4
Студия Удалить
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9 объектов найдено
Студия 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Салоники, Командование: на продажу Дихора Квартира 34 кв.м. на первом этаже идеально подходи…
$76,161
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Студия 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Студия 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Продаётся новая студия площадью 42 кв.м на 1-м этаже в Перае, всего в 80 метрах от моря. Име…
$145,225
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Студия 1 спальня в Thermi, Греция
Студия 1 спальня
Thermi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Код собственности: HPS5837 - Studio FOR SALE в Thermi Center за €155.000. Это 50.00 кв. м. С…
$180,278
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LDV InvestLDV Invest
Студия 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Студия 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Продаётся новая квартира площадью 43 кв.м на 1-м этаже в Перае, всего в 80 метрах от моря. В…
$174,270
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Студия в Thermaikos Municipality, Греция
Студия
Thermaikos Municipality, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Property Code: HPS5763 - Studio FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 118.000 . This 33.00 sq…
$135,801
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Студия 1 комната в Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Студия 1 комната
Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
Продаётся отремонтированная студия площадью 38 кв.м, расположенная по адресу улица Капетан А…
$81,285
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Студия 1 спальня в Thermi, Греция
Студия 1 спальня
Thermi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Код собственности: HPS5839 - Studio FOR SALE в Thermi Center за €150 000. Это 50.00 кв. м. С…
$174,463
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Студия 1 комната в Thermaikos Municipality, Греция
Студия 1 комната
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/4
Продается квартира в строящемся жилом комплексе в районе Перея, Салоники.Завершение строител…
$148,635
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Студия 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Расположение – Каламарья   Предлагается на продажу квартира на перв…
$89,168
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Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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