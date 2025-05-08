Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Салоники
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в периферийной единице Салоники, Греция

Салоники
116
Municipality of Thessaloniki
320
Thessaloniki Municipal Unit
316
Thermi
285
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 7
Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция Предлагаются светлые квартиры в стиле м…
$222,309
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция рядом с аэропортом и центром города, Салоники, Греция Предлагаются…
$360,815
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферийной единице Салоники

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти