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Квартиры в Municipality of Lagadas, Греция

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5 объектов найдено
Квартира 5 спален в Ираклейо, Греция
Квартира 5 спален
Ираклейо, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens North: Irakleio 218 Sq.m., 5 Bedrooms, 1 …
$418,197
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Квартира 3 комнаты в Лангадас, Греция
Квартира 3 комнаты
Лангадас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 86 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$141,794
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Ираклейо, Греция
Квартира 2 спальни
Ираклейо, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Irakleio 80 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathroo…
$183,103
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Квартира 6 комнат в Лангадас, Греция
Квартира 6 комнат
Лангадас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 130 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$136,660
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Периволаки, Греция
Квартира 3 комнаты
Периволаки, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$125,249
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Lagadas, Греция

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