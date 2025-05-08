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Квартиры с видом на море в периферийной единице Салоники, Греция

Салоники
116
Municipality of Thessaloniki
320
Thessaloniki Municipal Unit
316
Thermi
285
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68 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Этаж 6/3
Продается дуплекс площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$709,745
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 146 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
$647,121
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
Продается дуплекс площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уро…
$373,106
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Квартира 5 комнат в Neo Rysio, Греция
Квартира 5 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
$318,844
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 6/6
Продается дуплекс площадью 112 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$441,516
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Квартира 3 комнаты в Кардия, Греция
Квартира 3 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$250,498
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 160 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
$469,684
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Квартира 3 комнаты в Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
$130,753
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
$73,062
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
$383,337
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
$469,684
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Квартира 3 комнаты в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$192,501
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
$287,029
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 1/8
Продается квартира площадью 139 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$1,26 млн
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Кондо 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Кондо 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
1-комнатная квартира в элитной резиденции на берегу моря недалеко от Салоник. В резиденции …
$234,037
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 3/4
Продается дуплекс площадью 124 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый …
$432,803
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Квартира 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
$365,310
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Квартира 4 комнаты в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 180 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй эта…
$312,914
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 2/8
Продается квартира площадью 139 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$1,42 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$387,790
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 6/7
Продается квартира площадью 160 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
$781,912
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/8
Продается: квартира 130 кв.м. на 7 этаже (не последнем) в центре города на Эрму. Она состоит…
$519,748
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Квартира 4 комнаты в Кардия, Греция
Квартира 4 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$271,373
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Квартира 8 комнат в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 8 комнат
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 325 кв.м в Салониках. Квартира расположена на 2 уровнях. Первый …
$782,807
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Квартира 3 комнаты в Neo Rysio, Греция
Квартира 3 комнаты
Neo Rysio, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 223 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
$751,495
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 3/8
Продается квартира площадью 139 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$1,58 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 158 м²
Этаж 5/6
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой эта…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 122 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
$527,222
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Квартира 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 6/3
Продается дуплекс площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$647,121
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
$198,311
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Типы недвижимости в периферийной единице Салоники

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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