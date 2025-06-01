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Квартиры в Меллисохори (бывше.Балджа), Греция

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Квартира 3 спальни
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 142 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$188,105
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Квартира 2 спальни в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Квартира 2 спальни
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$342,009
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Квартира 3 комнаты в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Квартира 3 комнаты
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$315,185
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Квартира 4 комнаты
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 142 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$172,218
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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