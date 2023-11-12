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Квартиры в Neapoli Municipal Unit, Греция

двухкомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 80 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€75,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€87,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Площадь 129 м²
Этаж 12/1
Продается квартира площадью 129 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€200,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€75,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 57 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€120,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€85,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 89 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€85,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€80,000

Параметры недвижимости в Neapoli Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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