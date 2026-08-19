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Квартиры в Neapoli Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Милатос, Греция
Квартира 2 спальни
Милатос, Греция
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$265,659
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Neapoli Municipal Unit, Греция

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