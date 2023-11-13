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Квартиры в Лангадас, Греция

двухкомнатные
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Квартира В архив
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином в Irakleio, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином
Irakleio, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Neo Heraklion north of Athens, maisonette of 130 sq.m. in excellent condition, 2 levels (ele…
€230,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Irakleio, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Irakleio, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Palio Heraklio north of Athens floor apartment of 88 sq.m. 3rd floor in a very good area eas…
€250,000
Квартира 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Irakleio, Греция
Квартира 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Irakleio, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens North: Irakleio 218 Sq.m., 5 Bedrooms, 1 …
€370,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Perivolaki, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Perivolaki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€120,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Irakleio, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Irakleio, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
For Sale || Residential Apartment  || Athens (North): Irakleio 87 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathr…
€240,000
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