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Квартиры в Chortiatis Municipal Unit, Греция

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11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 83 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
€85,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Код недвижимости: HPS3997 - Maisonette FOR SALE в Pefka Center за €250.000 . Это 170 кв.м. …
€250,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Код недвижимости: HPS3430 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Центре Chortiatis для € 360.000 . Это 189 к…
€360,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Код недвижимости: HPS3431 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Центре Chortiatis для € 320.000 . Это 189 к…
€320,000
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Квартира в Exohi, Греция
Квартира
Exohi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Exochi ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 115 m2, 1-й э…
€105,000
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Квартира в Exohi, Греция
Квартира
Exohi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Exochi ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 95 m2, 1-й этаж, …
€115,000
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Квартира в Chortiatis, Греция
Квартира
Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 90 m2, 1-й этаж, …
€114,000
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Квартира 3 комнаты с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 101 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€179,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€325,000
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€190,000
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 146 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€620,000
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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