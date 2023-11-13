Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipal unot of Polichni
  5. Квартиры

Квартиры в Municipal unot of Polichni, Греция

двухкомнатные
5
Квартира В архив
Очистить
10 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на город в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€90,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€75,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€70,000
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 125 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон от…
€235,000
Квартира 2 спальни в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4
Meteora ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 92 m2, 4-й этаж,…
€115,000
Квартира 1 комната с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу квартиры в историческом центре г. Салоники. Квартиры имеют великолеп…
€190,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€75,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 94 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и сос…
€780,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 88 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€133,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€270,000

Параметры недвижимости в Municipal unot of Polichni, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти