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Квартиры с видом на горы в периферийной единице Салоники, Греция

Салоники
116
Municipality of Thessaloniki
320
Thessaloniki Municipal Unit
316
Thermi
285
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25 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 146 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
$647,121
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
Продается дуплекс площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уро…
$373,106
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 160 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
$469,684
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
$73,062
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Квартира 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
$365,310
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$387,790
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Квартира 2 комнаты в Ставрос, Греция
Квартира 2 комнаты
Ставрос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Продается квартира площадью 32 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$84,020
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
$276,592
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Квартира 8 комнат в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 8 комнат
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 325 кв.м в Салониках. Квартира расположена на 2 уровнях. Первый …
$782,807
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Квартира 5 комнат в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 5 комнат
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
Продается дуплекс площадью 180 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй эта…
$200,649
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 158 м²
Этаж 5/6
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой эта…
Цена по запросу
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Квартира 8 комнат в Asprobalta, Греция
Квартира 8 комнат
Asprobalta, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 230 кв.м в Аспровальте. Дуплекс расположен на 3 уровнях. Первый э…
$290,563
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Квартира 4 комнаты в Trilofos, Греция
Квартира 4 комнаты
Trilofos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$166,999
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 162 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий эта…
$396,622
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Квартира 3 комнаты в Epanomi, Греция
Квартира 3 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$145,281
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 145 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$279,387
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 84 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дупл…
$268,212
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Квартира 2 комнаты в Epanomi, Греция
Квартира 2 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 64 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$145,281
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
Продается дуплекс площадью 85 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$191,133
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$391,142
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 115 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$340,853
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Квартира 6 комнат в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/4
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый …
$388,185
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
$135,687
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Квартира 3 комнаты в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 102 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$176,352
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Квартира 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$328,779
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Типы недвижимости в периферийной единице Салоники

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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