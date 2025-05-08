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Квартиры с бассейном в периферийной единице Салоники, Греция

Салоники
116
Municipality of Thessaloniki
320
Thessaloniki Municipal Unit
316
Thermi
285
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3 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Neo Rysio, Греция
Квартира 5 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
$318,844
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 158 м²
Этаж 5/6
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой эта…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 7/8
Продается квартира площадью 107 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$683,299
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в периферийной единице Салоники

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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