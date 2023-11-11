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Квартиры в Sykies Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 130 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€600,000

Параметры недвижимости в Sykies Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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