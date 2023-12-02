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Квартира 4 спальни
Kardia, Греция
4
2
114 м²
Код недвижимости: HPS4195 - Maisonette FOR SALE в Терми-центре за €250.000 . Это 114 кв.м. …
€250,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с видом на город
Kardia, Греция
4
2
140 м²
3/1
Продается квартира площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Kardia, Греция
4
1
106 м²
1/1
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€160,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
3
1
105 м²
Код недвижимости: HPS3683 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Thermi Neo Risio для € 210.000 . Это 105 кв…
€210,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты с furnishings
Kardia, Греция
2
50 м²
1
Продается квартира площадью 50 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на эта…
€110,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 спальни
Kardia, Греция
4
187 м²
Property Code: HPS3071 - Maisonette FOR SALE in Mikra Kardia for €250.000. This 187 sq. m. M…
€250,000
в месяц
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Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
3
2
200 м²
Код недвижимости: HPS3052 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Микра Кардия за € 260.000. Это 200 кв. Мезон…
€260,000
в месяц
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Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
3
2
170 м²
Property Code: HPS3049 - Apartment FOR SALE in Mikra Plagiari for €380.000 . This 170 sq. m.…
€380,000
в месяц
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Квартира 4 спальни
Kardia, Греция
4
2
300 м²
Property Code: HPS2954 - Maisonette FOR SALE in Mikra Plagiari for €270.000 . This 300 sq. m…
€270,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с furnishings
Kardia, Греция
3
1
80 м²
1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€108,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
2
1
96 м²
3/1
Продается квартира площадью 96 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€95,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kardia, Греция
3
2
120 м²
1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€240,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kardia, Греция
4
2
120 м²
1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€260,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kardia, Греция
3
2
120 м²
1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€240,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kardia, Греция
4
2
120 м²
1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€260,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kardia, Греция
5
3
235 м²
1
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
€300,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
3
1
98 м²
1/1
Продается квартира площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€105,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с furnishings
Kardia, Греция
2
1
72 м²
1
Продается квартира площадью 72 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
€75,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
3
1
98 м²
3/1
Продается квартира площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€105,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с furnishings
Kardia, Греция
5
2
160 м²
1
Продается дуплекс площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уро…
€130,000
в месяц
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