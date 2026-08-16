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Квартиры в Trilofos, Греция

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1 объект найдено
Квартира 5 спален в Trilofos, Греция
Квартира 5 спален
Trilofos, Греция
Количество спален 5
Площадь 180 м²
Код собственности: HPS4932 - Maisonette FOR SALE в Микра Трилофо за € 200 000. Этот 180 кв. …
$230,171
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