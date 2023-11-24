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Квартиры в Pefka Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Код недвижимости: HPS2618 - Квартира на продажу в Chortiatis Asvestochori за € 185.000. Это …
€185,000
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Квартира 3 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Код недвижимости: HPS2619 - Квартира на продажу в Chortiatis Asvestochori за € 145.000. Это …
€145,000
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Квартира 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Pefka, Греция
Квартира 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Pefka, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 325 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€750,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Pefka Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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