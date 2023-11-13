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Квартиры в Neo Rysio, Греция

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5 объектов найдено
Квартира 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 0 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€350,000
Квартира 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на эт…
€180,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Neo Rysio, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neo Rysio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 223 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
€720,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Tagarades, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 58 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€96,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
€300,000
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