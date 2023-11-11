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Квартиры в Аспровалта, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Аспровалта, Греция
Квартира 2 спальни
Аспровалта, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на втором этаже и со…
€125,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Аспровалта, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 122 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на первом этаже и с…
€120,000
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