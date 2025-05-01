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Квартиры в Mygdonia Municipal Unit, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Квартира 4 комнаты
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 142 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$172,218
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Квартира 3 комнаты в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Квартира 3 комнаты
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$315,185
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Grekodom Development
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Квартира 8 комнат в Liti, Греция
Квартира 8 комнат
Liti, Греция
Число комнат 8
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 350 кв.м в Салониках. У объекта есть камин. Недвижимость продает…
$626,246
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
$125,097
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Mygdonia Municipal Unit, Греция

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