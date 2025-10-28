Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с садом в периферийной единице Салоники, Греция

3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1
This stunning 117 sq.m. apartment in Kalamaria, Thessaloniki, offers a combination of elegan…
$499,883
Оставить заявку
Студия 1 комната в Thermaikos Municipality, Греция
Студия 1 комната
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/4
Продается квартира в строящемся жилом комплексе в районе Перея, Салоники.Завершение строител…
$148,802
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира площадью 95 кв.м в районе Переа, на 5-м этаже, с центральным отоплением н…
$232,697
Оставить заявку
