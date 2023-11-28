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Жильё в Castro Marim, Португалия

дома
16
18 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Вилла 3 спальни
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современная одноэтажная вилла, расположенная на участке земли площадью 450 м2, построенная и…
€575,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€600,000
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€750,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 4
Площадь 552 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€1,55 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€750,000
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Таунхаус 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Castro Marim, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
€450,000
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Дом 5 спален в Castro Marim, Португалия
Дом 5 спален
Castro Marim, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2
€895,000
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Таунхаус 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Castro Marim, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
€469,000
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Таунхаус 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Castro Marim, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
€433,500
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Таунхаус 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Castro Marim, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
€445,000
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Таунхаус 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Castro Marim, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
€450,000
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Таунхаус 2 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Castro Marim, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
€365,000
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Таунхаус 2 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Castro Marim, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
€375,000
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Таунхаус 2 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Castro Marim, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
€357,500
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Таунхаус 2 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Castro Marim, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
€365,000
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Таунхаус 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Castro Marim, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
€400,000
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Таунхаус 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Castro Marim, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
€390,000
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Таунхаус 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Castro Marim, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
€440,000
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