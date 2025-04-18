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Жильё в Alvor, Португалия

4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Alvor, Португалия
Квартира 3 комнаты
Alvor, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$796,069
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Alvor, Португалия
Квартира 2 комнаты
Alvor, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$352,545
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Alvor, Португалия
Дом 8 комнат
Alvor, Португалия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 575 м²
Количество этажей 1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,98 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Alvor, Португалия
Вилла
Alvor, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
This villa is located in a very quiet residential area, in a cul-de-sac. On the ground f…
$1,23 млн
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