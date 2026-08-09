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Жилье в Oeiras, Португалия

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54 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 124 кв. м, террасой 17 кв. м, 2 парковочными местами и кладо…
$827,818
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 227 м²
Вилла 4 спальни триплекс площадью 227 кв.м., с 4 парковочными местами, 2 балконами и садом п…
$1,85 млн
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 94 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами и балко…
$606,847
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
$1,57 млн
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 231 м²
Квартира с 3 спальнями на первом этаже, площадью 230,90 м2, террасой и балконами (42,51 м2) …
$803,350
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 67 кв. м, балконом 28 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой…
$532,292
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 74 кв. м, балконом 19 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой…
$534,026
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Квартира 4 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 4 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 172 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
$923,564
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Новая квартира2 спальни  общей площадью 124 м2 в новом доме в районе Оейраш.Новое здание пос…
$624,186
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Отличная 2-комнатная квартира в Оэйрасе.Откройте для себя эту отличную квартиру с 2 спальням…
$561,333
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Продается квартира с 3 спальнями в тихом районе Альто да Терругем (Па́су-де-Аркус), Синтра. …
$956,397
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
$635,745
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Turquesa  -  это уникальный жилой кондоминиум, в котором царят краски природы, а апартаменты…
$560,611
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Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Квартира с 1 спальней площадью 54 кв. м, балконом 16 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой …
$364,108
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Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Лофт площадью 35 кв. м, мезонин площадью 21 кв. м, балкон и кладовая, всё в одном из зданий …
$321,918
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Квартира с тремя спальнями площадью 137 кв. м, расположена в здании нового комплекса Zume Fl…
$762,894
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Жить в парке Miraflores Park означает жить в городской среде с качественной жизнью и в окруж…
$716,658
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 129 кв. м, открытая зона площадью 42 кв. м, в новейшем проек…
$861,145
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 90 кв. м, террасой 15 кв. м, 2 парковочными местами и кладов…
$699,452
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 178 м²
Квартира 178m2 расположена в районе Alto de Algés. Новый кондоминиум, сдан в феврале 2019 го…
$890,043
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 109 кв.м., с общим садом 9 кв.м., балконом 22 кв.м. и 2 парко…
$753,286
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Этаж 2/5
Квартира 3 спальни площадью 102 кв. м, с балконом 12 кв. м и 2 парковочными местами в новом …
$804,453
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Квартира в новостройке. Частный закрытый поселок, в стадии строительства (дата завершения: к…
$676,201
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Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…
$398,785
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
$506,284
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Квартира 3 спальни площадью 102 кв. м, с балконом 12 кв. м и 2 парковочными местами в новом …
$791,814
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 185 м²
Частный кондоминиум, с роскошными двухуровневыми виллами Т4, с зоной для гурманов, частным б…
$1,62 млн
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 132 м²
Эта просторная квартира расположена в стратегически выгодном месте в Оэйрасе, обеспечивая бы…
$912,100
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 185 м²
Частный кондоминиум, с роскошными двухуровневыми виллами Т4, с зоной для гурманов, частным б…
$1,62 млн
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Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Эта просторная квартира с одной спальней расположена в стратегически выгодном месте в Оэйрас…
$538,883
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