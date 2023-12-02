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Португалия
Жилая
Oeiras
Жильё в Oeiras, Португалия
Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias
5
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11 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Porto Salvo, Португалия
2
109 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 109 кв.м., с общим садом 9 кв.м., балконом 22 кв.м. и 2 парко…
€651,688
в месяц
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Porto Salvo, Португалия
4
185 м²
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
€1,36 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Barcarena, Португалия
2
102 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 102 м2, балконом 20 м2 и с 2 парковочными местами, распол…
€410,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Barcarena, Португалия
3
123 м²
Новая квартира с 3 спальнями, общей площадью 123 м2, террасой 40 м2 и 2 парковочными местами…
€510,000
в месяц
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Alges, Португалия
2
2
126 м²
2 Спальня для покупки в Alg & eacute; s, ПортугалияДафундо, в Alg & eacute; s, является мест…
€860,000
в месяц
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Вилла 6 спален
Oeiras, Португалия
6
5
400 м²
A wonderful contemporary villa in Portugal, close to Lissabon; we are proud to present you t…
€2,58 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Oeiras, Португалия
4
227 м²
Вилла 4 спальни триплекс площадью 227 кв.м., с 4 парковочными местами, 2 балконами и садом п…
€1,60 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Oeiras, Португалия
2
96 м²
Turquesa - это уникальный жилой кондоминиум, в котором царят краски природы, а апартаменты…
€485,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом
Oeiras, Португалия
3
123 м²
Квартира в новостройке. Частный закрытый поселок, в стадии строительства (дата завершения: к…
€585,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Oeiras, Португалия
3
400 м²
Кондоминиум находится недалеко от океана, железнодорожного вокзала, школы St Julian's Schoo…
€2,58 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с бассейном
Oeiras, Португалия
3
178 м²
Квартира 178m2 расположена в районе Alto de Algés. Новый кондоминиум, сдан в феврале 2019 го…
€770,000
в месяц
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