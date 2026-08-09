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Жилье в Aveiro, Португалия

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38 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 4 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Квартира с 4+1 спальней, полностью оборудованная и меблированная, расположена на символическ…
$448,666
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Квартира 3 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 3 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 3
Площадь 208 м²
$613,752
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Квартира 1 спальня в Авейру, Португалия
Квартира 1 спальня
Авейру, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
$272,779
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$482,609
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Квартира 3 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 3 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 3
Площадь 203 м²
$608,507
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Квартира 2 спальни в Esgueira, Португалия
Квартира 2 спальни
Esgueira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
$334,679
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Квартира 2 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 163 м²
$503,592
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Дом в Sao Bernardo, Португалия
Дом
Sao Bernardo, Португалия
Площадь 126 м²
Дом в руинах, преподаваемый на месте для сдачи, с возможностью восстановления или строительс…
$88,974
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Квартира 3 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 3 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 3
Площадь 209 м²
$612,703
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Дом 3 спальни в Santa Joana, Португалия
Дом 3 спальни
Santa Joana, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
$335,203
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Квартира 2 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 158 м²
$472,117
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Дом 5 спален в Aradas, Португалия
Дом 5 спален
Aradas, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
$891,777
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Квартира 2 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 142 м²
$445,889
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Дом 3 спальни в Valongo do Vouga, Португалия
Дом 3 спальни
Valongo do Vouga, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
$309,499
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Квартира 1 спальня в Esgueira, Португалия
Квартира 1 спальня
Esgueira, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
$200,388
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Квартира 2 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 142 м²
$451,134
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Квартира 3 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 3 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 3
Площадь 203 м²
$603,261
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Дом 4 спальни в Aradas, Португалия
Дом 4 спальни
Aradas, Португалия
Количество спален 4
Площадь 470 м²
$577,032
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Квартира 3 спальни в Esgueira, Португалия
Квартира 3 спальни
Esgueira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 168 м²
$480,510
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Дом 4 спальни в Авейру, Португалия
Дом 4 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 4
Площадь 290 м²
Ищу дом с хорошим доступом, в тихом районе, в городе, с исключительной отделкой, с проектом,…
$722,257
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Квартира 2 спальни в Ilhavo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ilhavo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$398,677
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Квартира 2 спальни в Ilhavo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ilhavo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
A poucos metros do areal da praia a imofacil propõem para arrendamento um Apartamento T2 num…
$412,414
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Квартира 1 спальня в Авейру, Португалия
Квартира 1 спальня
Авейру, Португалия
Количество спален 1
$1,049
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Дом 3 спальни в Oliveira do Bairro, Португалия
Дом 3 спальни
Oliveira do Bairro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 180 м²
$62,949
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Квартира 1 спальня в Авейру, Португалия
Квартира 1 спальня
Авейру, Португалия
Количество спален 1
Площадь 96 м²
$293,762
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Квартира 2 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
$451,134
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Квартира 1 спальня в Авейру, Португалия
Квартира 1 спальня
Авейру, Португалия
Количество спален 1
Площадь 62 м²
$1,049
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Квартира 2 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Living in Aveiro has a special feeling, it means living in one of the most beautiful Portugu…
$414,414
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Квартира 3 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 3 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 3
Площадь 203 м²
$598,015
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Квартира 1 спальня в Авейру, Португалия
Квартира 1 спальня
Авейру, Португалия
Количество спален 1
Площадь 98 м²
$304,253
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Параметры недвижимости в Aveiro, Португалия

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