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Жильё в Porches, Португалия

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Лагоа, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Лагоа, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Новая квартира с 2 спальнями 99 кв.м. и террасой в жилой комплекс One Porches.Через прихожую…
€297,250
в месяц
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Параметры недвижимости в Porches, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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