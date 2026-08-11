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Жилье в Porches, Португалия

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2 объекта найдено
Дом 5 спален в Porches, Португалия
Дом 5 спален
Porches, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Роскошная современная вилла с видом на море - ПоршеРоскошная вилла с потрясающим видом на мо…
$5,79 млн
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Квартира 2 спальни в Porches, Португалия
Квартира 2 спальни
Porches, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Новая квартира с 2 спальнями 99 кв.м. и террасой в жилой комплекс One Porches.Через прихожую…
$343,212
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