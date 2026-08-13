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Жилье в Santa Cruz, Португалия

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Canico
7
7 объектов найдено
Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 440 м²
Эта вилла с тремя спальнями и бассейном спроектирована с использованием современных и изыска…
$634,100
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Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 4
Площадь 372 м²
Вилла расположена в тихом районе с на солнечном холме с великолепным панорамным видом на оке…
$979,973
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Дом 4 комнаты в Santa Cruz, Португалия
Дом 4 комнаты
Santa Cruz, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Description: The development is located in a quiet, residential area, ideal for families …
$690,821
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Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 448 м²
Этот дом сочетает в себе простор, функциональность и великолепный вид на океан.Просторная пл…
$749,391
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Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 448 м²
Этот дом сочетает в себе простор, функциональность и великолепный вид на океан.Просторная пл…
$758,118
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Дом 4 комнаты в Santa Cruz, Португалия
Дом 4 комнаты
Santa Cruz, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
Modern House 3 Bedrooms with panoramic Ocean Views  Swimming pool  Garage for 4 cars…
$878,163
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Квартира в Santa Cruz, Португалия
Квартира
Santa Cruz, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$324,228
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Международное агентство недвижимости Habita
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дома

Параметры недвижимости в Santa Cruz, Португалия

с гаражом
с садом
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с видом на горы
с видом на море
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