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Жильё в Santa Cruz, Португалия

2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Santa Cruz, Португалия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 4
Площадь 372 м²
Вилла расположена в тихом районе с на солнечном холме с великолепным панорамным видом на оке…
€850,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Canico, Португалия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Canico, Португалия
Количество спален 3
Площадь 440 м²
Эта вилла с тремя спальнями и бассейном спроектирована с использованием современных и изыска…
€550,000
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Параметры недвижимости в Santa Cruz, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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