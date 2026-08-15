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Коммерческая недвижимость в Португалии

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108 объектов найдено
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Ваш будущий оазис ждет: изысканная 5-комнатная роскошная вилла в Сан-Брас-де-Альпортель Расп…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Инвестиционная в Amadora, Португалия
Инвестиционная
Amadora, Португалия
Marriott открывает новый отель в Лиссабоне, для инвесторов Золотой Визы по программе инвести…
$404,858
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Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos в Аркуш-ди-Валдевеш, Португалия
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos
Аркуш-ди-Валдевеш, Португалия
Площадь 1 157 м²
Количество этажей 3
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos — это готовый к реализации (turnkey) инвестиционный п…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Эвора, Португалия
Инвестиционная
Эвора, Португалия
Количество спален 29
Инвестиционное предложение, долевое участие в бутик-отеле класса люкс Palacete da Misericórd…
$323,887
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Elegant Sea-View Townhouse in The Crest, Almancil Located within the prestigious gated comm…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эта по-настоящему потрясающая вилла с четырьмя спальнями представляет собой воплощение совре…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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TekceTekce
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в спокойном сообществе Сан-Бартоломео-де-Мессин в Сильвесе, эта вилла предлага…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Эта исключительная вилла, расположенная в самом сердце Центрального Алгарве, воплощает изыск…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Шагните в очарование прибрежной жизни с этими необычными участками с видом на море, располож…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный на знаменитых пляжах Алгарве, Pine Cliffs Luxury Collection Resort разворачива…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Апартаменты с 3 спальнями и террасой в Santo Quintino, Португалия
Апартаменты с 3 спальнями и террасой
Santo Quintino, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Апартаменты с 3 спальнями с террасой и местом на парковке.  Роскошные апартаменты с совре…
$2,68 млн
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Эта исключительная вилла с 6 спальнями, расположенная в высоко ценимом сообществе Goldra Gat…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Побалуйте себя роскошной жизнью в One Green Way, расположенном в самом сердце Куинта-ду-Лаго…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Расположенная в самом сердце Алгарве, на склоне холма Луле, эта впечатляющая вилла идеально …
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя очарование этого необычного таунхауса с 3 спальнями, построенного нескольк…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Вы можете найти свое убежище в раю. Расположенная в самом сердце Квинта-ду-Лаго - одного из …
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Опыт изысканной жизни с этой роскошной виллой в Фару, которая в настоящее время строится в с…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя очарование прибрежной жизни в восхитительном таунхаусе Vale do Lobo. Скруп…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Магазин 365 м² в Португалия
Магазин 365 м²
Португалия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Коммерческие помещения в Куартейре
$1,34 млн
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Коммерческое помещение 5 972 м² в Порту, Португалия
Коммерческое помещение 5 972 м²
Порту, Португалия
Площадь 5 972 м²
В конце XVIII и в начале XIX века_ в Крештуме были установлены некоторые из наиболее важных …
$8,00 млн
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Доходный дом в Vila do Bispo, Португалия
Доходный дом
Vila do Bispo, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус Т3 - 3 спальни и гостиная расположен в люксовом кондоминиуме, состоящий из вилл на …
$564,755
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Магазин 84 м² в Португалия
Магазин 84 м²
Португалия
Площадь 84 м²
FOR GOLDEN VISAКоммерческое помещение в центре Порту. Оно находится недалеко от всех видов у…
$174,287
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Магазин 383 м² в Порту, Португалия
Магазин 383 м²
Порту, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 383 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350К Магазин открытого типа с потрясающей витриной, выходящей н…
$727,991
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Магазин 302 м² в Португалия
Магазин 302 м²
Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 302 м²
Новое коммерческое помещение площадью 302 кв.м в 550 метрах от станции метро Trindade!Помеще…
$639,051
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Коммерческое помещение 129 м² в Порту, Португалия
Коммерческое помещение 129 м²
Порту, Португалия
Площадь 129 м²
Количество этажей 4
Гест Хаус с большим потенциалом, расположенный в одном из самых оживленных районов города По…
$870,613
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Инвестиционная в Olhao, Португалия
Инвестиционная
Olhao, Португалия
Набор зданий в центре Ольян с возможностью превращения в 14 новых квартир.Здания расположены…
$669,555
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Инвестиционная 295 м² в Fuseta, Португалия
Инвестиционная 295 м²
Fuseta, Португалия
Площадь 295 м²
Villa with sea view, 7 rooms e 3 rooms for agriculture. The property has a borehole
$725,351
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Коммерческое помещение 100 073 м² в Albufeira, Португалия
Коммерческое помещение 100 073 м²
Albufeira, Португалия
Площадь 100 073 м²
Разрушенный фермерский дом на деревенской территории, расположенный в Albufeira, городе в ре…
$8,71 млн
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Магазин 218 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 218 м²
Лиссабон, Португалия
Площадь 218 м²
Отличный коммерческий объект в жилом доме, свободный и готовый к сдаче в аренду.Вы сможете о…
$1,70 млн
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Склад 4 901 м² в Vila Franca de Xira, Португалия
Склад 4 901 м²
Vila Franca de Xira, Португалия
Площадь 4 901 м²
Количество этажей 3
Недвижимость находится на первом этаже здания и включает в себя 1457 SQM + 200 SQM складских…
$3,06 млн
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