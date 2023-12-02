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Коммерческая недвижимость в Португалии

Алгарве
26
Северный
11
Центральный регион
10
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
5
Loule
5
Порту
5
Лагоа
3
79 объектов найдено
Коммерческая в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Коммерческая
Gloria e Vera Cruz, Португалия
€150,000
в месяц
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Площадь 147 м²
€950,000
в месяц
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Склад в Boliqueime, Португалия
Склад
Boliqueime, Португалия
Площадь 300 м²
€2,10 млн
в месяц
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Производство в Sao Bras de Alportel, Португалия
Производство
Sao Bras de Alportel, Португалия
Проект завода в Сан-Брас-де-Альпортель, в районе Альмаргенс. Участок имеет 9959 м2 и валов…
€1,58 млн
в месяц
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Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 3
Это здание находится в 25 км от аэропорта Фаро, в 10 км от самых символичных пляжей Алгарве …
€495,000
в месяц
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Инвестиционная в Olhao, Португалия
Инвестиционная
Olhao, Португалия
Площадь 295 м²
Вилла с видом на море, 7 комнат e 3 комнаты для сельского хозяйства. Свойство имеет скважину
€650,000
в месяц
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Инвестиционная 9 спален в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Инвестиционная 9 спален
Santa Barbara de Nexe, Португалия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 550 м²
Вилла полностью отремонтирована, сохраняя традиционную линию с 4 спальнями с люксами, распол…
€2,49 млн
в месяц
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Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 2
Здание состоит из 2 этажей, с смешанным использованием жилья, торговли и услуг, расположенно…
€1,25 млн
в месяц
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Коммерческая 2 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Коммерческая 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€215,000
в месяц
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Другое в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Другое в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Площадь 614 м²
Количество этажей 4
Поместье восемнадцатого века, с уникальными деталями и в хорошем состоянии, является настоящ…
€2,00 млн
в месяц
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Другое с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ в Misericordia, Португалия
Другое с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ
Misericordia, Португалия
Площадь 330 м²
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЗОЛОТАЯ ВИЗА 350 К Жилой комплекс в Лиссабоне, площадь основы здан…
€2,35 млн
в месяц
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Отель 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой в Фару, Португалия
Отель 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Фару, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 1 спальней в апарт-отеле премиум-класса в Quint…
€534,000
в месяц
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Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Almancil, Португалия
Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 2 спальнями в апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€910,000
в месяц
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Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой в Almancil, Португалия
Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 3 спальнями в Апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€2,21 млн
в месяц
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Коммерческая 1 ванная с кондиционером, в центре города, с Онлайн-показ в West, Португалия
Коммерческая 1 ванная с кондиционером, в центре города, с Онлайн-показ
West, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Подходит для программы Золотая Виза 350K Великолепный магазин в Baixa Pombalina площадью …
€1,02 млн
в месяц
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Офис 4 ванных с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Офис 4 ванных с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Подходит для программы GOLDEN VISA 350K ОФИС с общей частной площадью 360 м2, занимающий …
€665,000
в месяц
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Коммерческая 77 комнат с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая 77 комнат с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 77
Площадь 2 319 м²
Резиденция для пожилых людей с предварительно утвержденным проектом, расположенное на участк…
€1,85 млн
в месяц
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Магазин 1 комната с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Магазин 1 комната с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 383 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350К Магазин открытого типа с потрясающей витриной, выходящей н…
€800,000
в месяц
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Склад в Vila Franca de Xira, Португалия
Склад
Vila Franca de Xira, Португалия
Площадь 4 901 м²
Количество этажей 3
Недвижимость находится на первом этаже здания и включает в себя 1457 SQM + 200 SQM складских…
€2,90 млн
в месяц
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Магазин с Онлайн-показ, возможен торг в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Площадь 89 м²
Продается магазин в Мафамуде, Вила-Нова-де-Гайя, с общей площадью 89 м2. Расположен в комме…
€75,000
в месяц
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Магазин 1 ванная с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Магазин 1 ванная с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Коммерческое помещение в центре Порту. Оно находится недалеко от всех видов услуг и торговли…
€107,000
в месяц
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Другое 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Албуфейра, Португалия
Другое 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Албуфейра, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с тремя спальнями, общей площадью 160 кв.м. расположенные в Албуфейре! Резиде…
€1,40 млн
в месяц
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Магазин 1 ванная с кондиционером, с Онлайн-показ, возможен торг в West, Португалия
Магазин 1 ванная с кондиционером, с Онлайн-показ, возможен торг
West, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Удачно расположенный магазин, в нескольких метрах от Авенида да Либердаде, рядом со всеми ви…
€1,10 млн
в месяц
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Коммерческая в Португалия
Коммерческая
Португалия
Площадь 269 м²
Склад с утвержденным проектом, на 3 таунхауса, расположенный в центре Фару, в 5 минутах ходь…
€450,000
в месяц
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Коммерческая в Tamega e Sousa, Португалия
Коммерческая
Tamega e Sousa, Португалия
Площадь 150 м²
Это место выделяется разнообразием знаковых и культурных зданий, отелей, магазинов, садов и …
€700,000
в месяц
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Инвестиционная в Olhao, Португалия
Инвестиционная
Olhao, Португалия
Набор зданий в центре Ольян с возможностью превращения в 14 новых квартир.Здания расположены…
€490,000
в месяц
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Офис с лифтом, с кондиционером, с гаражом в Avenidas Novas, Португалия
Офис с лифтом, с кондиционером, с гаражом
Avenidas Novas, Португалия
Здание расположено в Авенидасе Новас, всего в 3 км от Marqu & ecirc; с де Помбал. Он располо…
Цена по запросу
в месяц
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Офис с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Oeiras, Португалия
Офис с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Oeiras, Португалия
Площадь 16 313 м²
Количество этажей 13
Отель Oeiras удобно расположен между столичным центром Лиссабона ( в 15 минутах езды ) и Каш…
Цена по запросу
в месяц
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Коммерческая в Mexilhoeira Grande, Португалия
Коммерческая
Mexilhoeira Grande, Португалия
Площадь 110 м²
Это коммерческое помещение с общей частной площадью 110 квадратных метров и подвалом площадь…
€175,000
в месяц
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Инвестиционная 2 спальни в Португалия
Инвестиционная 2 спальни
Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Здание с 1 двухуровневой квартирой, соблюдая по своему внешнему виду оригинальный архитектур…
€395,000
в месяц
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Типы недвижимости в Португалии

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