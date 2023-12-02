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79 объектов найдено
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Коммерческая
Gloria e Vera Cruz, Португалия
€150,000
в месяц
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Инвестиционная
Фару, Португалия
147 м²
€950,000
в месяц
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Склад
Boliqueime, Португалия
300 м²
€2,10 млн
в месяц
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Производство
Sao Bras de Alportel, Португалия
Проект завода в Сан-Брас-де-Альпортель, в районе Альмаргенс. Участок имеет 9959 м2 и валов…
€1,58 млн
в месяц
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Инвестиционная
Loule, Португалия
3
Это здание находится в 25 км от аэропорта Фаро, в 10 км от самых символичных пляжей Алгарве …
€495,000
в месяц
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Инвестиционная
Olhao, Португалия
295 м²
Вилла с видом на море, 7 комнат e 3 комнаты для сельского хозяйства. Свойство имеет скважину
€650,000
в месяц
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Инвестиционная 9 спален
Santa Barbara de Nexe, Португалия
9
10
550 м²
Вилла полностью отремонтирована, сохраняя традиционную линию с 4 спальнями с люксами, распол…
€2,49 млн
в месяц
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Инвестиционная
Loule, Португалия
2
Здание состоит из 2 этажей, с смешанным использованием жилья, торговли и услуг, расположенно…
€1,25 млн
в месяц
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Коммерческая 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
2
2
108 м²
€215,000
в месяц
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Другое в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
614 м²
4
Поместье восемнадцатого века, с уникальными деталями и в хорошем состоянии, является настоящ…
€2,00 млн
в месяц
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Другое с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ
Misericordia, Португалия
330 м²
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЗОЛОТАЯ ВИЗА 350 К Жилой комплекс в Лиссабоне, площадь основы здан…
€2,35 млн
в месяц
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Отель 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Фару, Португалия
2
2
81 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 1 спальней в апарт-отеле премиум-класса в Quint…
€534,000
в месяц
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Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
3
1
121 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 2 спальнями в апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€910,000
в месяц
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Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
4
4
252 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 3 спальнями в Апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€2,21 млн
в месяц
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Коммерческая 1 ванная с кондиционером, в центре города, с Онлайн-показ
West, Португалия
1
166 м²
Подходит для программы Золотая Виза 350K Великолепный магазин в Baixa Pombalina площадью …
€1,02 млн
в месяц
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Офис 4 ванных с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
4
360 м²
Подходит для программы GOLDEN VISA 350K ОФИС с общей частной площадью 360 м2, занимающий …
€665,000
в месяц
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Коммерческая 77 комнат с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
77
2 319 м²
Резиденция для пожилых людей с предварительно утвержденным проектом, расположенное на участк…
€1,85 млн
в месяц
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1
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Магазин 1 комната с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
1
1
383 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350К Магазин открытого типа с потрясающей витриной, выходящей н…
€800,000
в месяц
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Склад
Vila Franca de Xira, Португалия
4 901 м²
3
Недвижимость находится на первом этаже здания и включает в себя 1457 SQM + 200 SQM складских…
€2,90 млн
в месяц
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Магазин с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
89 м²
Продается магазин в Мафамуде, Вила-Нова-де-Гайя, с общей площадью 89 м2. Расположен в комме…
€75,000
в месяц
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Магазин 1 ванная с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
1
84 м²
Коммерческое помещение в центре Порту. Оно находится недалеко от всех видов услуг и торговли…
€107,000
в месяц
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Другое 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Албуфейра, Португалия
4
3
191 м²
2
Апартаменты с тремя спальнями, общей площадью 160 кв.м. расположенные в Албуфейре! Резиде…
€1,40 млн
в месяц
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Магазин 1 ванная с кондиционером, с Онлайн-показ, возможен торг
West, Португалия
1
126 м²
3
Удачно расположенный магазин, в нескольких метрах от Авенида да Либердаде, рядом со всеми ви…
€1,10 млн
в месяц
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Коммерческая
Португалия
269 м²
Склад с утвержденным проектом, на 3 таунхауса, расположенный в центре Фару, в 5 минутах ходь…
€450,000
в месяц
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Коммерческая
Tamega e Sousa, Португалия
150 м²
Это место выделяется разнообразием знаковых и культурных зданий, отелей, магазинов, садов и …
€700,000
в месяц
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Инвестиционная
Olhao, Португалия
Набор зданий в центре Ольян с возможностью превращения в 14 новых квартир.Здания расположены…
€490,000
в месяц
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Офис с лифтом, с кондиционером, с гаражом
Avenidas Novas, Португалия
Здание расположено в Авенидасе Новас, всего в 3 км от Marqu & ecirc; с де Помбал. Он располо…
Цена по запросу
в месяц
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Офис с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Oeiras, Португалия
16 313 м²
13
Отель Oeiras удобно расположен между столичным центром Лиссабона ( в 15 минутах езды ) и Каш…
Цена по запросу
в месяц
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Коммерческая
Mexilhoeira Grande, Португалия
110 м²
Это коммерческое помещение с общей частной площадью 110 квадратных метров и подвалом площадь…
€175,000
в месяц
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Инвестиционная 2 спальни
Португалия
2
1
76 м²
Здание с 1 двухуровневой квартирой, соблюдая по своему внешнему виду оригинальный архитектур…
€395,000
в месяц
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