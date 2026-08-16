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Жилье в Sintra, Португалия

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дома
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7 объектов найдено
Вилла в Sintra, Португалия
Вилла
Sintra, Португалия
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Расположенный в Rio de Mouro, все более популярном районе, Quinta da Azenha сочетает в себе …
$798,149
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Дом 3 спальни в Sao Joao das Lampas, Португалия
Дом 3 спальни
Sao Joao das Lampas, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
3 спальни - Вилла-Терругем - СинтраВилла состоит из 3 спален, одна из них в люксе, оборудова…
$1,12 млн
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Дом 3 спальни в Sintra, Португалия
Дом 3 спальни
Sintra, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 288 м²
Продается просторная и элегантная вилла с 3 спальнями с собственными ванными в частном кондо…
$1,17 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 спальни в Sintra, Португалия
Квартира 2 спальни
Sintra, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Отличная 2-комнатная квартира в Мем МартинсКвартира с хорошими зонами и большой экспозицией …
$353,344
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Квартира 3 спальни в Sintra, Португалия
Квартира 3 спальни
Sintra, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 166 м²
Продается просторная квартира с 3 спальнями в престижном и тихом районе Белура, Синтра. Пост…
$1,29 млн
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Особняк 8 спален в Sintra, Португалия
Особняк 8 спален
Sintra, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
Эта выдающаяся недвижимость расположена в природном парке Синтра-Кашкайш, который является о…
$6,00 млн
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LDV InvestLDV Invest
Особняк 6 комнат в Almargem do Bispo Pero Pinheiro e Montelavar, Португалия
Особняк 6 комнат
Almargem do Bispo Pero Pinheiro e Montelavar, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Великолепный особняк располагается в тихом и уютном пригороде столицы Португалии. Это место…
$1,25 млн
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