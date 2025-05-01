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Виллы с видом на море в Португалии

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16
Мадейра
17
Cascais
27
Albufeira
10
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11 объектов найдено
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Кондоминиум расположен на земле, принадлежавшей Quinta da Boa Nova, всего с 23 домами, все  …
$667,066
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Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Дом расположен в нескольких минутах ходьбы от центра поселка Santo Estêvão  и его услуг, в 1…
$498,318
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Вилла 4 комнаты в Arco da Calheta, Португалия
Вилла 4 комнаты
Arco da Calheta, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! Вилла…
$586,881
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Вилла с 4 спальнями в самом эксклюзивном месте в Кинта-ду-Лаго. Расположенная в тупике на ух…
$12,97 млн
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Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
$883,623
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Вилла расположена в районе курорта  Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш, с видом на пл…
$2,10 млн
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Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
$828,397
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Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
A timeless luxury and truly unique estate located in Luz de Tavira, very close to the Bohemi…
$4,36 млн
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Вилла 4 комнаты в Arco da Calheta, Португалия
Вилла 4 комнаты
Arco da Calheta, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€!   …
$800,136
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
$2,27 млн
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Вилла в Calheta, Португалия
Вилла
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
$849,405
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Параметры недвижимости в Португалии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
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